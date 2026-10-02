৯ গোল হজমের পর নাইট ক্লাবের ছবি নিয়ে প্রশ্নের মুখে বাংলাদেশের দুই ফুটবলার

ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৯-২ গোলে হেরে আসিয়ান কাপ শেষ করেছে বাংলাদেশ। বড় ব্যবধানে হারের রেশ কাটতে না কাটতেই আলোচনায় জাতীয় দলের দুই ফুটবলার সাদ উদ্দিন ও সোহেল রানা। ইন্দোনেশিয়ার এলেনা নামের এক নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে নাইট ক্লাবের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন। ছবিটি ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন।
সাদ ও সোহেল দুজনই দাবি করেছেন, ছবিটি ইন্দোনেশিয়ায় তোলা নয়। নেপালে তোলা হয়েছিল। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরুর আগে নেপালে বেড়াতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সে সময়ই ওই নারীর সঙ্গে পরিচয় এবং ছবি তোলা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন দুই ফুটবলার।
এলেনা তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টে লিখেছেন, বাংলাদেশের দুই ফুটবলারের সঙ্গে একটি ক্লাবে তাঁর দেখা হয়েছিল। বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া ম্যাচ দেখতে তাঁরা তাঁকে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। সাদ বলেন, ‘নেপালেই ওই নারীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। জাকার্তায় যাওয়ার পর ম্যাচ দেখতে আসার আমন্ত্রণ জানালেও তিনি আসেননি।’
ছবিটি নিয়ে সোহেল রানা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, কাজটি ঠিক হয়নি। সাদ বলেন, ‘জাতীয় দল কিংবা ক্লাবের কোনো খেলা বা ক্যাম্প না থাকলে ফুটবলারদেরও ব্যক্তিগত জীবন থাকে। ঘটনার আগে-পরে কী ছিল, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।’
ছবিটি ঠিক কখন ও কোথায় তোলা হয়েছিল, তা নিয়ে দলের টিম লিডার ইকবাল হোসেনের কাছে জানতে চাওয়া হলেও ফোন ধরেননি তিনি।
সাদ উদ্দিন এর আগেও শৃঙ্খলাজনিত ঘটনায় শাস্তি পেয়েছিলেন। ম্যাচ কমিশনারকে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনায় তাঁকে প্রথমে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হলেও পরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি কমিটি শাস্তি কমিয়ে ছয় ম্যাচ করে। তাতে জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পান তিনি।
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