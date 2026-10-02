Ajker Patrika
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ব্যাংক

৬ জেলায় নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
৬ জেলায় নিয়োগ দেবে সিটি ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

সিটি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি ‘ব্রাঞ্চ অপারেশনস ম্যানেজার’ পদে চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, রাজশাহী ও সিলেট জেলায় কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ব্রাঞ্চ অপারেশনস ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৫ বছর।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, রাজশাহী ও সিলেট।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় কর্মী নেবে ওয়ালটনগ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধায় কর্মী নেবে ওয়ালটন

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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