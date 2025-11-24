চাপ ছাড়াই টিউবওয়েল দিয়ে পানি পড়া নিয়ে হুলুস্থুল, অতঃপর যা জানা গেল

আক্কেলপুর, (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি
দুই দিন আগে স্থাপন করা একটি টিউবওয়েলের মুখ দিয়ে হঠাৎ করে কোনো চাপ দেওয়া ছাড়াই বের হচ্ছে অনবরত পানি। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় হুলুস্থুল কাণ্ড। সেই পানি পড়াকে অলৌকিক ভেবে দলে দলে লোকজন আসতে শুরু করেন। রোগমুক্তির আশায় কেউ বোতল নিয়ে এসে পানি সংগ্রহ করতে শুরু করেন, কেউবা আবার সেখানেই পানি পান করেন। আজ সোমবার সকালে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর পৌর সদরের কিশোরের মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে আক্কেলপুর পৌরসভার লোকজন ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দাদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে, চাপ ছাড়া টিউবওয়েলটিতে পানি বের হওয়ার বিষয়টি কোনো অলৌকিক কাণ্ড নয়। মহল্লাবাসীর সুপেয় পানির সরবরাহ করতে এক বছর আগে ওই স্থানে মাটির গভীরে পৌরসভার পানির পাইপ বসানো হয়েছিল। সেখানে নতুন করে টিউবওয়েলের পাইপ স্থাপন করার সময় আঘাত লেগে সেই পুরানো পাইপটি ফেটে যায়। এ কারণে সাপ্লাইয়ের পানি ছাড়ার সময় ওই স্থানে বসানো টিউবওয়েল দিয়ে অনবরত পানি পড়তে শুরু করে। আর এ ঘটনাকে স্থানীয় বাসিন্দারা অলৌকিক ভেবে বসেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা লিটন হোসেন বলেন, ‘দুই দিন আগে এখানে একটি নতুন টিউবওয়েল বসানো হয়। সকালে খবর পাই, সেই টিউবওয়েল দিয়ে চাপ ছাড়াই অনবরত পানি পড়ছে। এসে দেখি, ঘটনা সত্য। আমি সেই পানি খেয়েছি।’
রোকন হোসেন নামের আরও একজন বলেন, ‘কিশোরের মোড়ে স্থানীয়দের উদ্যোগে বসানো টিউবওয়েলটি নষ্ট হওয়ায় সেখান থেকে দুই হাত দূরে দুই দিন আগে নতুন করে বোর্ডিং করে একটি টিউবওয়েল বসানো হয়। আজ সকালে জানতে পারি, সেই টিউবওয়েল দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে। খবরটি ফেসবুকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটি লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। অবশেষে জানা গেল, পৌরসভার সাপ্লায়ের পানির পাইপ ফেটে টিউবওয়েলটি দিয়ে পানি বের হয়েছিল।’
আক্কেলপুর পৌরসভায় পানি সরবরাহকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইট ইঞ্জিনিয়ার ওহিদুর রহমান বলেন, ‘সকাল ১০টার দিকে খবর পাই, কিশোরের মোড় এলাকায় নতুন করে বসানো টিউবওয়েল দিয়ে অনবরত পানি বের হচ্ছে। প্রথমে বিষয়টি আমার কাছে অলৌকিক মনে হয়েছিল। এসে দেখি, ওই স্থানে এক বছর আগে মাটির অনেক গভীরে পানির রাবার পাইপ বসানো হয়েছিল। টিউবওয়েল স্থাপনের বোর্ডিং করার সময় সেই আগের পাইপটি ফেটে যায়। পরে সাপ্লাইয়ের পানির চাপ হলে ওই পানি টিউবওয়েল দিয়ে বের হতে থাকে। আমরা সকাল ১০টার দিকে ওই এলাকার সাপ্লাইয়ের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলে পানি বের হওয়া বন্ধ হয়।’
জানতে চাইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী ইকরামুল বারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিষয়টি জানার পর ক্ষতিগ্রস্ত স্থান মেরামতের কাজ শুরু করা হয়। সে সঙ্গে ওই টিউবওয়েল উঠিয়ে জনস্বাস্থ্য ও পৌরসভার উদ্যোগে স্থানীয় জনসাধারণের জন্য সেখানে ফ্রি পানি পান করার জন্য একটি পাকা ট্যাব স্থাপন করে দেওয়া হবে।
মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি
গোপনে মজুত চেষ্টার অভিযোগে নওগাঁর মান্দা উপজেলার দেলুয়াবাড়ি এলাকা থেকে ৬০ বস্তা রাসায়নিক সার জব্দ করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার ভারশোঁ ইউনিয়ন পরিষদ মোড় থেকে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সারগুলো জব্দ করে স্থানীয় প্রশাসন।
ভটভটির চালক শাহিন আলম বলেন, ‘সারগুলো হোসনপুর এলাকার কৃষক ওবাইদুল হক দেলুয়াবাড়ি বাজারের বিসিআইসি ডিলার আশরাফ ট্রেডার্স ও খুচরা ব্যবসায়ী রবিনের কাছ থেকে কিনেছেন। সেগুলো তালন্দ এলাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনটি ভটভটি ভাড়া করেন কৃষক ওবাইদুল হক। পথে ভারশোঁ এলাকায় সেগুলো আটক করে সেনাবাহিনী ও প্রশাসন।’
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন বলেন, ‘সারগুলো রাজশাহীর তানোর এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এমন সংবাদে সেনাবাহিনী ও এসিল্যান্ডের সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরে জব্দ করা ৪০ বস্তা এমওপি ও ২০ বস্তা টিএসপি সার কুসুম্বা ইউনিয়ন পরিষদের জিম্মায় রাখা হয়েছে। তদন্ত করে পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিল নওরোজ বৈশাখ বলেন, জব্দ করা সারগুলো কৃষি কর্মকর্তার হেফাজতে দেওয়া হয়েছে। পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
মুক্তিযুদ্ধে নিজের অবস্থানের কথা জানিয়ে টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেছেন, ‘আমি নিজে যেহেতু মুক্তিযোদ্ধা, সারা জীবন আমি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান করব।’ গতকাল রোববার রাতে সখীপুর সরকারি কলেজ মোড় এলাকায় এক নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
তাঁর বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। ফেসবুকে কয়েকটি আইডি থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) দিয়ে তৈরি করা ভিডিও শেয়ার করা হয়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সখীপুর উপজেলার একাধিক ব্যক্তি জানান, আহমেদ আযম খান দীর্ঘদিন ধরে সখীপুর-বাসাইলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তিনি যে মুক্তিযোদ্ধা, এর আগে তাঁরা কখনো শোনেননি। এ সময় তাঁরা যোগ করেন, হয়তো তাঁদের জানার মধ্যে ভুল থাকতে পারে।
তবে আজ সোমবার সখীপুর উপজেলার একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেন, ‘একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমি সক্রিয় আঞ্চলিক (বাসাইল অঞ্চলের) সংগঠকদের মধ্যে একজন ছিলাম। আমি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই তখনকার আমাদের যিনি ছাত্রনেতা ছিলেন, খন্দকার আব্দুল বাতেনের সঙ্গে।
‘আমরা যাঁরা খন্দকার আব্দুল বাতেনের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিলাম, তাঁদের কেউই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভাতাপ্রাপ্ত নই এবং তালিকাভুক্তও নই। কারণ উনি (আব্দুল বাতেন) কোনো স্বীকৃত সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন না। আমরা তখন তুখোড় ছাত্ররাজনীতি করেছি, এই দেশ স্বাধীনের জন্য ভূমিকা পালন করেছি। কোনো ভাতার জন্য চিন্তা করে এসব করিনি।’
আযম খান আরও বলেন, ‘এর আগে আওয়ামী লীগের সময়েও আমি টক শোতে অনেকবার নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলাতে ডিজিএফআইয়ের কথা শুনেছি—তাঁরা বাসাইলে ও সখীপুরে তদন্ত করতে এসেছে যে—আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি কি-না। কিন্তু আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি এবং মুক্তিযুদ্ধের একজন আঞ্চলিক সংগঠকও ছিলাম।’
অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান বলেন, ‘যাঁরা এই প্রজন্মের, তাঁরা অনেকেই হয়তো চেনেন না। আজকে এই কথা বলতে হচ্ছে আমার মুখ থেকে, এটা অনেক কষ্টের, কারণ, মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কোনো দিন ভাতা নিইনি। পত্রপত্রিকায় দেখি লাখ-লাখ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা ভাতা নিচ্ছে।
‘আর আমি জেনুইন (প্রকৃত) মুক্তিযোদ্ধা হয়েও অনেক টক শোতে বলেছি—আমি ভাতাপ্রাপ্ত নই, কারণ, আমি তালিকাভুক্ত নই। আমরা যাঁরা বাতেন ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা, তাঁরা কেউই ভাতাপ্রাপ্ত নই।’
কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে বিএনপির এ ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় টাঙ্গাইলের পশ্চিম এলাকা, বাতেন ভাইয়ের যেহেতু সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না, আমরা বিচ্ছিন্নভাবেই কিছু যুদ্ধ করেছি।
‘কারণ, আমরা মূলত রাজনৈতিক কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং নিতে আমরা ভারতে যাইনি, আমাদের ওই রকম প্রশিক্ষণ ছিল না, আমাদের যিনি নেতা, বাতেন ভাই, উনারও ছিল না, আমরা মূলত বিচ্ছিন্ন কিছু যুদ্ধ করেছি। শেষ দিকে অবশ্যই, শেষ তিন মাসে বাসাইলে সামাদ গামা নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, ভূঞাপুরে তাঁর বাড়ি ছিল, তাঁর সঙ্গেও কিছুদিন যুদ্ধ করেছি।’
আযম খান আরও বলেন, ‘এগুলো সবই করেছি দেশপ্রেম থেকে। মুক্তিযুদ্ধের পরে কোথাও আমি কারও সঙ্গে মুক্তিবার্তায় আমার নামটা থাকুক, আমি ভাতা পাই—এমন কথা বলি নাই, এই চিন্তায় মুক্তিযুদ্ধ করি নাই।’
এর আগে গত বুধবার বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আযম খানের বিরুদ্ধে মোবাইল ফোনে টাঙ্গাইল জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক খালেক মণ্ডলকে হুমকি ও আপত্তিকর ভাষায় কথা বলার অভিযোগ ওঠে।
৩ মিনিট ৩৫ সেকেন্ডের একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল রোববার ভূঞাপুরসহ টাঙ্গাইল সদর ও সখীপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন মুক্তিযোদ্ধারা।
ওই অডিওতে আহমেদ আযম খানকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি আমার নির্বাচনী এলাকায় কমিটি করবেন আর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না? আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার সিএস আরএস কী। আপনি আমার নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত করবেন, এটা করতে দেওয়া হবে না। খামোশ। আপনার পিঠের চামড়া থাকবে না। কীভাবে আপনি বাসাইল আসেন দেখব। ফাজিলের বাচ্চা।’
তবে ছড়িয়ে পড়া অডিওটি এডিট বলে দাবি করেছেন বিএনপি নেতা আযম খান। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, ‘অডিওটি এআই দিয়ে এডিট করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি মহল আমার নির্বাচনী প্রচারণাকে বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছে।’
কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার শহরের বার্মিজ মার্কেট এলাকা থেকে মোহাম্মদ তকী তাযওয়ার নামে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রকে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে শাহ জব্বারিয়া এতিমখানার পাশে রাস্তার মোড় থেকে শিশুটিকে অপহরণ করা হয়।
শিশুটির পরিবার বলছে, বিকেলে বার্মিজ মার্কেটে নাশতার জন্য বের হলে তকী তাযওয়ারকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়।
অপহৃত শিশু মোহাম্মদ তকী তাযওয়ার (১২) চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের ফতেহ আলী সিকদার পাড়ার মোহাম্মদ নোমানে ছেলে। সে শাহ জব্বারিয়া এতিমখানার পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র।
এ ঘটনায় তকীর চাচা মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে গতকাল রোববার কক্সবাজার সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম জানান, অপহরণকারী চক্রের সদস্যরা রোববার সন্ধ্যার দিকে তকীর ভাইয়ের মোবাইল ফোনে কল করে এক লাখ মুক্তিপণ দাবি করেছে। এ সময় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ফোনে এই টাকা না পেলে তকীকে হত্যা বা পাচার করে দেবে বলে হুমকি দেয়। এ অবস্থায় তকীর জীবন নিয়ে তাঁরা শঙ্কিত।
শিশুটির বড় ভাই জানান, তকীকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে গতকাল রোববার দুপুরে একটি বিকাশ নম্বরে মুক্তিপণ নেয়। এরপর ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের রামুর গর্জনি এলাকায় যেতে বলে। পরে সেখানে গেলে অপহরণকারীরা শিশুটিকে ফেরত না দিয়ে আরও টাকা দাবি করে।
জানতে চাইলে কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান আজকের পত্রিকাকে জানান, শিশুটির পরিবারের দেওয়া অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে পুলিশের টিম শিশুটিকে উদ্ধারে মাঠে কাজ করছে।
রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন মো. তাজুল ইসলাম নামে এক যুবদল নেতা। আজ সোমবার বিকেলে তাঁর নিজ বাড়িতে বাবার জানাজায় অংশগ্রহণ করেন তিনি।
তাজুল ইসলাম সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের দত্তপাড়া এলাকার মোমিন পাটোয়ারীর ছেলে ও খানখানাপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক।
রাজবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহামুদুর রহমান জানান, তাজুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় কারাগারে ছিলেন। রোববার রাতে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুলতানা আক্তারের অনুমতিক্রমে পুলিশের সতর্ক পাহারায় তাঁকে তাঁর বাবার জানাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানাজা শেষে তাঁকে আবার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
৯ নভেম্বর রাজবাড়ী সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড় ও খানখানাপুর দত্তপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাজুল ইসলাম ও আকাশ মোল্লা নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১টি দেশীয় পিস্তল, ৬টি ওয়ান শুটারগানের গুলি, ২টি পিস্তলের গুলি ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
