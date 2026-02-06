Ajker Patrika
ঝালকাঠি

সরকার গঠন করতে পারলে হাদি হত্যার বিচার বাংলার মাটিতেই করব: শফিকুর রহমান

ঝালকাঠি, প্রতিনিধি
সরকার গঠন করতে পারলে হাদি হত্যার বিচার বাংলার মাটিতেই করব: শফিকুর রহমান
জনসভায় বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, তাঁরা সরকার গঠন করতে পারলে ঝালকাঠির সন্তান ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র প্রয়াত মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যার বিচার করবেন তাঁরা। আজ শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঝালকাঠিতে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের আয়োজনে ঝালকাঠি সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জনসমাবেশ হয়।

জামায়াত আমির বলেন, ‘হাদি ঝালকাঠির গর্ব এবং এই জনপদের সাহসী ও প্রতিবাদী সন্তান। তিনি কোনো ব্যক্তি বা দলের নন, পুরো জাতির সন্তান। হাদি আধিপত্যবাদমুক্ত ও বৈষম্যহীন ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জামায়াতে ইসলামী জোট সরকার গঠন করতে পারলে হাদি হত্যার বিচার বাংলার মাটিতেই করা হবে।’

শফিকুর রহমান বলেন, এ দেশে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করাই তাঁদের লক্ষ্য। কেউ যদি পেশিশক্তির মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র দখলের অপচেষ্টা চালায় বা ভোট প্রদানে বাধা দেয়, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তা প্রতিহত করতে হবে। এ বিষয়ে মামলা হলে আমিরে জামায়াতের নামেই মামলা করার কথা বলেন তিনি। জামায়াত আমির বলেন, ‘আল্লাহর বিচার কায়েম করতে চাই, যেখানে সবার জন্য সমান বিচার হবে, কোনো বিভাজন থাকবে না।’

শফিকুর রহমান বলেন, ‘রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সকল নাগরিকের হক বুঝিয়ে দেওয়া। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে এবং অন্যায়ের সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হবে। দেশে মামলা-বাণিজ্য, দখলদারি ও দুর্নীতির কোনো স্থান থাকবে না। বিগত শাসনামলে প্রায় ২৮ লাখ কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছে এবং জনগণের এই অর্থ উদ্ধারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

জামায়াত আমির বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী এমন বাংলাদেশ চায় না, যেখানে মা-বোনদের ইজ্জত ও নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রদর্শনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করি।’

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে শফিকুর রহমান ঝালকাঠি-১ ও ঝালকাঠি-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে তাঁদের বিজয়ী করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।

জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মুয়াযযম হোসেন হেলাল, ঝালকাঠি-২ আসনের প্রার্থী শেখ নেয়ামুল করিম, ঝালকাঠি-১ আসনের প্রার্থী ড. ফয়জুল হক, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ডেপুটি চিফ অর্গানাইজার ডা. মাহমুদা মিতু এবং এবি শ্রমিক পার্টির যুগ্ম সমন্বয়ক শেখ জামাল হোসেন।

জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম ও সেক্রেটারি অধ্যক্ষ ফরিদুল হকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন নেতারা বক্তব্য দেন। জনসভায় শহীদ ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী ও সমর্থক জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ঝালকাঠিহত্যাকাণ্ডহত্যাবিচার ব্যবস্থানির্বাচনঝালকাঠি সদরশফিকুর রহমান চৌধুরীজামায়াতে ইসলামীশরিফ ওসমান হাদি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

মুকুটে তাঁদের একুশের পালক

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন সংকট

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

সম্পর্কিত

যমুনা এলাকায় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বা গুলি ব্যবহার হয়নি: পুলিশ

যমুনা এলাকায় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বা গুলি ব্যবহার হয়নি: পুলিশ

ইনকিলাব মঞ্চকে সরিয়ে দিয়ে শেরাটনের মোড়ের নিয়ন্ত্রণ নিল পুলিশ

ইনকিলাব মঞ্চকে সরিয়ে দিয়ে শেরাটনের মোড়ের নিয়ন্ত্রণ নিল পুলিশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচার, ৬ স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে শোকজ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রচার, ৬ স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে শোকজ

সরকার গঠন করতে পারলে হাদি হত্যার বিচার বাংলার মাটিতেই করব: শফিকুর রহমান

সরকার গঠন করতে পারলে হাদি হত্যার বিচার বাংলার মাটিতেই করব: শফিকুর রহমান