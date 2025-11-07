ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় একটি বিদ্যালয় পাঠদান বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিফলেট বিলি ও রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী গোলাম আজম সৈকত। আজ শনিবার উপজেলার শৌলজালিয়া ইউনিয়নের বলতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে গিয়ে তিনি এ প্রচার চালান।
ঝালকাঠিতে পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের মালবাহী একটি টমটম (নছিমন) উল্টে সোহেল (৩০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচ শ্রমিক। বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে সদর উপজেলার বাসন্ডা ইউনিয়নের আগলপাশা এলাকার বাকলাই বাড়ির সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, বরিশাল থেকে পটুয়াখালীগামী একটি মাইক্রোবাস দপদপিয়া জিরো পয়েন্ট এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় সড়কের পাশে দোকানে চা পানরত কয়েকজনকে চাপা দিয়ে মাইক্রোবাসটি খাদে পড়ে যায়।
ঝালকাঠির রাজাপুরে বাসের ধাক্কায় মো. নাসিম উদ্দিন আকন নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আজ শনিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের নলবুনিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
‘যে টাকা ঘুষ দিয়ে সরকারি চাকরি নিতে হবে, সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা করুন। তাহলে বেতনের চেয়ে ভালো কিছু করতে পারবেন। দুর্নীতি প্রত্যাখ্যানের মানসিকতা স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতসহ সবখানেই গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সমাজে শান্তি ফিরে আসবে।’
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় বিএনপির রাজনীতিতে তীব্র অভ্যন্তরীণ সংঘাত দেখা দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ শেষে ফেরার পথে দলের এক মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতার গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটেছে।
ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকে একসঙ্গে সাতটি বিষাক্ত সাপ পাওয়া গেছে। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে উপজেলার মগড় ইউনিয়নের করুয়াকাঠি কমিউনিটি ক্লিনিকে সাপগুলো দেখতে পান স্বাস্থ্যকর্মীরা। সাপগুলো দেখে স্বাস্থ্যকর্মী ও ক্লিনিকের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ শিকার করায় ঝালকাঠির দুই উপজেলায় ছয় জেলেকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার কাঠালিয়া ও রাজাপুর উপজেলায় এই অভিযান চালানো হয়।
নিহতের স্বামী মনির হাওলাদার বলেন, ‘ভোরের দিকে আমি গরু জবাইয়ের উদ্দেশ্যে ছেলেকে নিয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকায় দোকানে যাই। সকালে খবর পাই স্ত্রী কোনো সাড়া দিচ্ছে না। বাড়ি এসে দেখি দরজা-জানালা বন্ধ। জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে দেখি স্ত্রী মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ড্রয়ারে রাখা গরু কেনার প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা ন
ঝালকাঠি শহরের কলেজ মোড় এলাকায় একটি ভাড়া বাসা থেকে পলাশ সূত্রধর (৩০) নামের এক বিক্রয় প্রতিনিধির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, এটি পলাশেরই লেখা, যেখানে তিনি কঠিন জীবনে নিজের ব্যর্থতা ও যন্ত্রণার কথা বলে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন।
ঝালকাঠির নলছিটিতে ইজিবাইকের চালককে হত্যা করে অটো ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝালকাঠি জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. রহিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন।
জয়ের লেখা চিরকুটে ছিল, “আমার শরীরে যে রোগ বাসা বেঁধেছে, তাতে আমার মৃত্যু অনিবার্য। শরীরের কষ্ট, মানসিক চাপ আমি আর নিতে পারছি না। তাই সবকিছু ভেবেচিন্তে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি আমার ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি এবং অনুতপ্ত। আমাকে ভুল বুঝবেন না, পারলে ক্ষমা করে দেবেন।”
ঝালকাঠির বিশেষ ট্রাইব্যুনাল দুজনকে জাল টাকা বহনের দায়ে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁদের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
ঝালকাঠি সদর উপজেলার পোনাবালিয়া বাজারের একটি দরজি দোকান থেকে সাব্বির (১৭) নামের এক কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সাব্বির নলছিটি উপজেলার বারইকরণ গ্রামের আব্দুল মজিদ হাওলাদারের ছেলে।
ঝালকাঠির রাজাপুরে একটি এতিমখানায় ব্যাপক অনিয়ম ও সরকারি বরাদ্দের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির নাম সাহিত্যিক অধ্যক্ষ মো. ইসমাইল হোসেন এতিমখানা। এটির অবস্থান উপজেলার উত্তর উত্তমপুর গ্রামে। কাগজ-কলমে প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৮ জন শিশু থাকলেও বাস্তব চিত্র অন্যরকম।
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার ৫ নম্বর বড়ইয়া ইউনিয়ন পরিষদে অসহায় ও দুস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি ভিজিডি (দুস্থ মহিলা উন্নয়ন) কার্ড বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ এনে মানববন্ধন করেছেন এলাকার হতদরিদ্র মানুষ।
ঝালকাঠি সদর উপজেলায় পুকুরপাড় থেকে সোহেল কারিগর (৩০) নামের এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে নবগ্রাম ইউনিয়নের বাউকাঠি গ্রামের একটি পুকুরপাড়ে তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন।