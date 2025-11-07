Ajker Patrika

স্কুলের পাঠদান বন্ধ রেখে রাজনৈতিক প্রচার বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর

ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় একটি বিদ্যালয় পাঠদান বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিফলেট বিলি ও রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী গোলাম আজম সৈকত। আজ শনিবার উপজেলার শৌলজালিয়া ইউনিয়নের বলতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে গিয়ে তিনি এ প্রচার চালান।

চাকা ফেটে টমটম উল্টে দেয়ালে ধাক্কা, চালক নিহত, আহত ৬

চায়ের দোকান ভেঙে খাদে পড়ল মাইক্রোবাস

রাজাপুরে বাসের ধাক্কায় ছিটকে ডোবায় পড়ে বিএনপির নেতার মৃত্যু

দুর্নীতিকে না বলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে: দুদক কমিশনার

ঝালকাঠি বিএনপিতে অভ্যন্তরীণ কোন্দল: দুই নেতার অনুসারীদের সংঘর্ষে আহত ১০

কমিউনিটি ক্লিনিকে ৭ সাপের কিলবিল

ঝালকাঠিতে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে মা ইলিশ ধরায় ৬ জেলের কারাদণ্ড

নলছিটিতে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যা, টাকা লুটের অভিযোগ

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

ঝালকাঠিতে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ঝালকাঠিতে চিরকুট লিখে আইনজীবীর আত্মহত্যা

ঝালকাঠিতে জাল টাকা বহনের দায়ে দুজনকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড

ঝালকাঠিতে দরজি দোকান থেকে কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

এতিমখানায় দুর্নীতি: কাগজে ৩৮, বাস্তবে ৮ সরকারি বরাদ্দ আত্মসাৎ

ভিজিডি কার্ড বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে মানববন্ধন

ঝালকাঠিতে পুকুরপাড়ে পড়ে ছিল যুবকের গলাকাটা লাশ

