খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক নিহত

খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে রাকিব হোসেন (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে নগরীর লবণচরা থানাধীন মধ্যম হরিণটানা থানার শিশু বাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খুলনার উপ-পুলিশ কমিশনার তাজুল ইসলাম।
ঘটনার পর রাতে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ নৌ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রাকিবের বিরুদ্ধে মাদকসহ তিনটি মামলার রয়েছে বলে জানা গেছে। নিহত যুবক লবণচরা থানাধীন আশিবিঘা এলাকার বাসিন্দ আনোয়ার হোসেনের ছেলে।
এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার এক মিনিট আগে নিহত রাবিক ঘটনাস্থলের পাশের দোকান থেকে সিগারেট কিনে পাশের একটি সেলুনে অবস্থান করেন।
এর কিছুক্ষণ পরে দুইজন যুবক সেলুন থেকে টেনে বের করে মাথায় দুইটি গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর দুইজন সন্ত্রাসী বীরদর্পে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
রাজধানীর কদমতলীর শ্যামপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় আবুল বাশার (৭০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মী মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে শ্যামপুর ঢাকা ম্যাচ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় শাশুড়িকে হত্যার দায়ে মেয়ের জামাতা নাজমুল হোসেন হীরাকে (৪০) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আবু শামীম আজাদ এই রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণাকালে আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি উপজেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে উপজেলার দরজারপাড় গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ফরিদপুরের নগরকান্দায় নির্বাচনী উঠান বৈঠকের সময় এক নারীর পালা হাঁসের ডিম বিক্রির টাকা উপহার পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বিএনপি প্রার্থী শামা ওবায়েদ ইসলাম (রিংকু)।২ ঘণ্টা আগে