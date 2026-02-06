Ajker Patrika
বিএনপিতে যোগ দিলেন জাকসু ভিপি, ছাত্রদলে ১১ হল ভিপি ও জিএস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শুক্রবার নয়াপল্টনে বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে নতুনদের বরণ করে নেওয়া হয়। ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রাজনীতিতে বড় ধরনের পটপরিবর্তন ঘটল। দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত জাকসু (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ) ও হল সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ভিপি আবদুর রশিদ জিতু বিএনপিতে এবং হল সংসদের একঝাঁক নেতা ছাত্রদলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন।

আজ শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই যোগদানের বিষয়টি জানানো হয়। এসময় বিএনপি ও ছাত্রদল নেতাদের উপস্থিতিতে জাকসু ভিপি আবদুর রশিদ জিতু বিএনপিতে এবং বিভিন্ন হল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ছাত্রদলে যোগ দেন। তাঁরা ছাত্রদলের পতাকাতলে থেকে আগামী দিনের ছাত্ররাজনীতি করার শপথ নেন।

জাকসু ভিপি আবদুর রশিদ জিতুর পাশাপাশি ছাত্রদলে যোগ দেওয়া উল্লেখযোগ্য ছাত্রনেতারা হলেন:

শহীদ সালাম-বরকত হল: ভিপি মারুফ হাসান ও জিএস মাসুদ রানা মিন্টু।

আ ফ ম কামালউদ্দিন হল: ভিপি জিএম রায়হান কবীর ও এজিএস রিপন মন্ডল।

নবাব সলিমুল্লাহ হল: ভিপি ইবনে শিহাব।

আল বেরুনী হল: ভিপি রিফাত আহমেদ শাকিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হল: ভিপি অমিত বনিক।

নওয়াব ফয়জুননেসা হল: ভিপি বুবলি আহমেদ।

বেগম খালেদা জিয়া হল: ভিপি ফারহানা বিথি।

মীর মোশাররফ হোসেন হল: জিএস শাহরিয়ার নাজিম রিয়াদ।

শহীদ রফিক জব্বার হল: জিএস শরীফুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, গত ১১ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ ৩৩ বছরের অচলায়তন ভেঙে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলা সেই ভোটে কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫টি পদের মধ্যে ২০টিতেই ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল জয়লাভ করে। সেই নির্বাচিত প্যানেলের শীর্ষ নেতাদের এই বিএনপিতে যোগদান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতারা বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে বেগবান করতে মেধাবী ছাত্রনেতাদের এই যোগদান যুব ও ছাত্র সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। অন্যদিকে, নতুন যোগদানকারী নেতারা জানিয়েছেন, দেশ ও ছাত্র সমাজের অধিকার রক্ষায় তাঁরা বিএনপির আদর্শে কাজ করতে আগ্রহী।

