যমুনা এলাকায় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বা গুলি ব্যবহার হয়নি: পুলিশ

জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা ও আশপাশের এলাকায় সব ধরনের সভা-সমাবেশ, মিছিল, গণজমায়েত ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ থাকলেও আজ শুক্রবার বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে একাধিক গোষ্ঠী পুলিশের বাধা অতিক্রম করে যমুনার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। তবে পুলিশ কোনো গুলি করেনি।
ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছেন—যা ডিএমপির দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করেছে এবং এ সময় কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র (lethal weapon) বা গুলি ব্যবহার করা হয়নি।
ডিএমপি জানায়, ঘটনায় পুলিশের কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন। পাশাপাশি কয়েকজন বিক্ষোভকারীও সামান্য আহত হন। বিষয়টি নিয়ে কোনো ধরনের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।
ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের সরিয়ে দিয়ে শেরাটনের মোড়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে পুলিশ। বর্তমানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল মোড় থেকে যমুনা অভিমুখের সড়কটি ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ রেখেছেন পুলিশ সদস্যরা। অপর দিকে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা শাহবাগের অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের ছয় কর্মকর্তাকে শোকজ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, তারা সরকার গঠন করতে পারলে ঝালকাঠির সন্তান ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র প্রয়াত মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যার বিচার করবেন তাঁরা। আজ শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঝালকাঠিতে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।২ ঘণ্টা আগে
আত্মগোপনে থেকে সাবেক এমপি মজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফরিদপুর-৪ আসনে এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে প্রভাব বিস্তারসহ নাশকতা সৃষ্টি চেষ্টার অভিযোগ করেছেন বিএনপি প্রার্থী শহিদুল ইসলাম বাবুল।২ ঘণ্টা আগে