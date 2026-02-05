শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে ৭ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) উত্তরাঞ্চলের তিন জেলা (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও নীলফামারী) সফরে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সফরকালে তিন জেলার নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেবেন তিনি।
আজ বৃহস্পতিবার দলীয় সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
সফরসূচি অনুযায়ী শনিবার সকাল ১০টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সৈয়দপুরের উদ্দেশে রওনা করবেন বিএনপি চেয়ারম্যান। বেলা ১১টায় সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে করে প্রথমে যাবেন ঠাকুরগাঁওয়ে। সেখানে বেলা সাড়ে ১১টায় ঠাকুরগাঁও জেলা হাইস্কুল মাঠে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন।
ঠাকুরগাঁওয়ের জনসভা শেষে বেলা ১টায় হেলিকপ্টারে যাবেন নীলফামারী। বেলা ১টা ২০ মিনিটে নীলফামারীর জেলা পৌরসভার বড় মাঠে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন।
জনসভা শেষে বেলা ২টায় হেলিকপ্টারে করে যাবেন দিনাজপুরের বিরামপুরে। বিরামপুর সরকারি কলেজ মাঠে জনসভা শেষ করে হেলিকপ্টারে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে যাবেন। এরপর ঢাকার উদ্দেশে রওনা করবেন তারেক রহমান।
