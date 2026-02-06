সোনার দাম আরও কমল

দেশের বাজারে সোনার রেকর্ড সর্বোচ্চ দাম ওঠার পর কয়েক দিনের মধ্যেই তিন দফায় কমল। এবার প্রতি ভরি সোনার দাম ৭ হাজার ৬৪০ টাকা কমেছে। এর ফলে ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫০ টাকা।
বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) আজ শুক্রবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। সোনার নতুন এই দাম আজ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছে।
বাজুসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) মূল্য কমেছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।
এদিকে রুপার দামও ভরিতে ১৭৫ টাকা কমেছে। ফলে ২২ ক্যারেট মানের রুপার দাম এখন ভরিতে ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা।
মার্কিন বাজারে হঠাৎ ঝুঁকিতে পড়েছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি। কারণ, ভারতের পণ্যের ওপর মার্কিন পাল্টা শুল্ক কমে ১৮ শতাংশে নেমেছে, অথচ বাংলাদেশের পণ্যের ওপর সেই শুল্ক এখনো ২০ শতাংশে আটকে আছে। এই সামান্য পার্থক্যই দুই দেশের মধ্যে মূল্যগত প্রতিযোগিতায় বড় ফাঁক তৈরি করেছে।১৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড (বিইওএল) তৃতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ‘গ্রেট প্লেস টু ওয়ার্ক’ সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। এটি কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিবেশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক স্বীকৃতি।১৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত ‘বাংলাদেশ স্টার্টআপ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি পিএলসি’ গঠন ও পরিচালনা-সংক্রান্ত উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ৭ কোটি ৫ লাখ ৭৪ হাজার ৪২০ টাকার চেক হস্তান্তর করেছে এনআরবিসি ব্যাংক।১৫ ঘণ্টা আগে
এশিয়া-প্যাসিফিকের বাইরে সম্প্রসারণের পাশাপাশি কম্যাক ইউরোপীয় সার্টিফিকেশন পাওয়ার দিকেও এগোচ্ছে। তাদের সি৯১৯ উড়োজাহাজ নিয়ে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলক ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এতে ইউরোপের বাজারেও নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলতে পারবে।২ দিন আগে