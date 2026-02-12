Ajker Patrika
ঝালকাঠি

ঝালকাঠির দুটি আসনেই এগিয়ে বিএনপি প্রার্থীরা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২: ৩৬
ঝালকাঠির দুটি আসনেই এগিয়ে বিএনপি প্রার্থীরা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠির দুটি আসনেই এগিয়ে রয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে ঝালকাঠি-১ আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিললেও ঝালকাঠি-২ আসনে বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী।

ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসনে মোট ৯০টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৪২টির ফল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি প্রার্থী মো. রফিকুল ইসলাম জামাল (ধানের শীষ) পেয়েছেন ২৯ হাজার ৭১৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী ড. ফয়জুল হক (দাঁড়িপাল্লা) পেয়েছেন ২৭ হাজার ১৬ ভোট। এ পর্যন্ত গণনায় বিএনপি প্রার্থী ২ হাজার ৭০০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। অবশিষ্ট ৪৮টি কেন্দ্রের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে এই আসনের চূড়ান্ত ফলাফল।

অন্যদিকে ঝালকাঠি-২ (ঝালকাঠি সদর-নলছিটি) আসনে মোট ১৪৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬৩টির ফলাফল পাওয়া গেছে। এই আসনে বিএনপি প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো (ধানের শীষ) পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৬৭২ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী শেখ নেয়ামুল করিম (দাঁড়িপাল্লা) পেয়েছেন ২৯ হাজার ৭১৬ ভোট। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলে বিএনপি প্রার্থী ২৬ হাজার ৯৫৬ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।

বিষয়:

ঝালকাঠিবিএনপিবরিশাল বিভাগরাজাপুরজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

নাটোরের ৪ আসনেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ধানের শীষ

নাটোরের ৪ আসনেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ধানের শীষ