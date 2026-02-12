Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদী-২ আসনে জয়ী বিএনপির আবদুল মঈন খান

হারুনূর রশিদ, নরসিংদী
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০০: ১৬
নরসিংদী-২ আসনে জয়ী বিএনপির আবদুল মঈন খান
ড. আবদুল মঈন খান। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদী-২ (পলাশ) আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ড. আবদুল মঈন খান জয়ী হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এই আসনের মোট ৯১টি ভোটকেন্দ্রের ফল ঘোষণা করা হয়েছে।

সব কটি কেন্দ্রের চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী ধানের শীষের ড. আবদুল মঈন খান পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৬৯৪ ভোট, শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ১৪ হাজার ৫৬৭ ভোট, দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ৩৬ হাজার ৬৬৯ ভোট।

বিষয়:

নরসিংদীবিএনপিপলাশত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
