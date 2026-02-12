Ajker Patrika
নাটোর

নাটোর-১ আসনে ধানের শীষের ফারজানা শারমিন পুতুল জয়ী

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোর-১ আসনে ধানের শীষের ফারজানা শারমিন পুতুল জয়ী
ফারজানা শারমিন পুতুল। ছবি: সংগৃহীত

নাটোর-১ আসনে (লালপুর-বাগাতিপাড়া) মোট ১২৫টি কেন্দ্রে স্থানীয় ফলাফলের ভিত্তিতে বিএনপি প্রার্থী ফারজানা শারমিন পুতুল জয়ী হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ২ হাজার ১৯৭।

ফারজানা শারমিনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে জামায়াত প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৮৯ হাজার ৪১৯ ভোট।

স্থানীয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন বেসরকারিভাবে ফল ঘোষণা করবে।

