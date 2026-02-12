Ajker Patrika
কক্সবাজার

কক্সবাজার-১ আসনে সালাহউদ্দিন আহমদ নির্বাচিত

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার-১ আসনে সালাহউদ্দিন আহমদ নির্বাচিত
সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ (ধানের শীষ) ২ লাখ ২০ হাজার ৫৬৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবদুল্লাহ আল ফারুক (দাঁড়িপাল্লা) পেয়েছেন ১ লাখ ২৪ হাজার ৭২৬ ভোট। কেন্দ্রভিত্তিক বেসরকারি প্রাপ্ত ফলাফলে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারবিএনপিচকরিয়াচট্টগ্রাম বিভাগসালাহউদ্দিন আহমদত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
