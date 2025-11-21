Ajker Patrika

ভূমিকম্পে হুড়োহুড়ি করে কারখানা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা, আহত শতাধিক শ্রমিক

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আতঙ্কিত শ্রমিকেরা কারখানা থেকে বের হয়ে আসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ভূমিকম্পে হুড়োহুড়ি করে বহুতল ভবন থেকে নিচে নামতে গিয়ে পোশাক কারখানার শতাধিক শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পূর্বখণ্ড গ্রামের ডেনিম্যাক কারখানায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী রুহুল আমিন বলেন, হঠাৎ ভূমিকম্প হলে কারখানার শ্রমিকেরা বহুতল ভবন থেকে হুড়োহুড়ি করে নামতে শুরু করেন। এ সময় সিঁড়ি ও দেয়ালে আঘাত পেয়ে এবং পদদলিত হয়ে শতাধিক শ্রমিক আহত হন। ভূমিকম্প হলে কারখানার প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।

কারখানার শ্রমিক মনির হোসেন বলেন, হঠাৎ ভূমিকম্প হলে ভবনের সব শ্রমিক হুড়োহুড়ি করে নামতে থাকেন। এ সময় কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়। এ সময় শ্রমিকেরা ফটক ভাঙতে চেষ্টা করেন। হঠাৎ ফটক ভেঙে নিচে পড়ে। তখন ফটকের নিচে বহু শ্রমিক চাপা পড়েন। সাততলা ভবনের কারখানায় কমপক্ষে ১০ হাজার শ্রমিক কাজ করেন।

কারখানার শ্রমিক মনির হোসেন বলেন, হঠাৎ ভূমিকম্পে ভবন কাঁপতে থাকে। এ সময় শ্রমিকেরা আতঙ্কিত হয়ে যে যার মতো দৌড়াদৌড়ি করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেন। কয়েক হাজার শ্রমিক একসঙ্গে নামতে গিয়ে অনেকে আহত হন। অনেকেই আটকা পড়েন ভবনে। সিঁড়িতে পড়ে যান অনেক নারী শ্রমিক।

কারখানার মানবসম্পদ কর্মকর্তা মহিদুল হাসান বলেন, ‘কারখানার নিরাপত্তাপ্রহরীরা ফটক বন্ধ করেন। এর বেশি এখন বলা সম্ভব নয়। অনেক শ্রমিক আহত হয়েছেন।’

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘হঠাৎ করে বহু শ্রমিক আহত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন। সংখ্যা বলা খুবই কঠিন।’

শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সজীব আহমেদ বলেন, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার বিষয়ে সার্বিক খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

