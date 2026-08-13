লালমনিরহাটে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আন্তজেলা ডাকাত দলের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ডাকাতির প্রস্তুতির সময় একটি প্রাইভেট কারসহ আন্তজেলা ডাকাত দলের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুজ্জামান সরকার। এর আগে আজ ভোরে উপজেলার দক্ষিণ গড্ডিমারী এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মোতাহার হোসেনের পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে থেকে ডাকাতদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার তরফ কামাল গ্রামের সোহরাব হোসেন (৪০), বরিশালের গৌরনদী উপজেলার পিংগলাকাঠী গ্রামের আলামিন (৩৪), পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার পাটগাড়ি গ্রামের আমিনুল ইসলাম (৪৭) ও রংপুর কোতোয়ালি থানার রামপুরা এলাকার প্রাইভেট কারচালক মাসুদ পারভেজ মাসুদ (৩৭)।
পুলিশ জানায়, উপজেলার দক্ষিণ গড্ডিমারী এলাকায় বুড়িমারী-লালমনিরহাট মহাসড়কে একটি প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় টহলে থাকা পুলিশ সদস্যদের। প্রাইভেট কারের কাছে যাওয়ার আগেই সাত-আটজনের একটি দল সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। তখন ধাওয়া করে চালকসহ চারজনকে আটক করা হয়। পরে প্রাইভেট কার তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্রসহ ডাকাতির বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করে পুলিশ।
ওসি আশরাফুজ্জামান সরকার বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ ও যাচাই-বাছাই শেষে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা আন্তজেলা ডাকাত চক্রের সক্রিয় সদস্য। তাঁদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ডাকাতি, মানব পাচার, চুরিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত। তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন করে আরও একটি মামলা করা হয়েছে।
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