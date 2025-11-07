Ajker Patrika

গাইবান্ধা

ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করতে বড় ভাইয়ের মাইকিং, স্থান পানের বরজ

রিকশা নিয়ে গোটা গ্রামে মাইক দিয়ে আব্দুল কুদ্দুস ঘোষণা করেন, ‘আগামীকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর ছোট ভাই হাবিজারের সঙ্গে নিজেদের পানের বরজ এলাকায় মারামারি করব।’ আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পলাশবাড়ী উপজেলায় মাইকভাড়া করে মারামারির কথা পুরো গ্রামে প্রচার করা হয়।

ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করতে বড় ভাইয়ের মাইকিং, স্থান পানের বরজ
সাঁওতাল দিবস পালন, তিন সাঁওতাল হত্যার বিচার দাবি

সাঁওতাল দিবস পালন, তিন সাঁওতাল হত্যার বিচার দাবি

গাইবান্ধায় গরুচোর সন্দেহে নিহত তিনজনের পরিচয় মিলেছে

গাইবান্ধায় গরুচোর সন্দেহে নিহত তিনজনের পরিচয় মিলেছে

গাইবান্ধায় গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ৩

গাইবান্ধায় গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে নিহত ৩

গরুচোর অভিযোগে পিটুনির পর বেঁধে রাখা হয় পুকুরে, ১ জন নিহত

গরুচোর অভিযোগে পিটুনির পর বেঁধে রাখা হয় পুকুরে, ১ জন নিহত

সুন্দরগঞ্জে আট দিনব্যাপী হাডুডু খেলা: চ্যাম্পিয়ন ‘সিংহ’ দল

সুন্দরগঞ্জে আট দিনব্যাপী হাডুডু খেলা: চ্যাম্পিয়ন ‘সিংহ’ দল

গাইবান্ধায় স্বামীর ছুরিকাঘাতে আহত স্ত্রীর মৃত্যু

গাইবান্ধায় স্বামীর ছুরিকাঘাতে আহত স্ত্রীর মৃত্যু

নিষিদ্ধ গাছ বিক্রি টেন্ডার ছাড়াই

নিষিদ্ধ গাছ বিক্রি টেন্ডার ছাড়াই

অফিস ভাঙচুরের মামলায় ‘এমপি ঘনিষ্ঠ’ সাংবাদিক গ্রেপ্তার

অফিস ভাঙচুরের মামলায় ‘এমপি ঘনিষ্ঠ’ সাংবাদিক গ্রেপ্তার

গাইবান্ধায় ট্রলি-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত

গাইবান্ধায় ট্রলি-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত

গাইবান্ধায় পাট চাষ: লোকসানে চাষি, লাভে ফড়িয়া

গাইবান্ধায় পাট চাষ: লোকসানে চাষি, লাভে ফড়িয়া

‘আপত্তিকর’ অবস্থায় প্রবাসীর বাড়িতে কনস্টেবল, স্থানীয়দের চাপে বিয়ে

‘আপত্তিকর’ অবস্থায় প্রবাসীর বাড়িতে কনস্টেবল, স্থানীয়দের চাপে বিয়ে

বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবা-ছেলের মৃত্যু

বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবা-ছেলের মৃত্যু

এসপি-ওসির বিরুদ্ধে এসআইয়ের স্ত্রীর মামলা

এসপি-ওসির বিরুদ্ধে এসআইয়ের স্ত্রীর মামলা

বিয়ের দাবিতে ভাতিজার বাড়িতে চাচি

বিয়ের দাবিতে ভাতিজার বাড়িতে চাচি

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ: টেন্ডার বক্স ভাঙচুর, কার্যক্রম স্থগিত

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ: টেন্ডার বক্স ভাঙচুর, কার্যক্রম স্থগিত

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে