Ajker Patrika
> সারা দেশ
> দিনাজপুর

৮ দিন বন্ধ থাকবে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম

হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে টানা আট দিন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে সরকারি ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য দিনগুলোতে পানামা পোর্ট অভ্যন্তরে পণ্য খালাস কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে। স্বাভাবিক থাকবে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টের যাত্রী পারাপার কার্যক্রমও।

আজ শনিবার সকাল ১০টায় বন্ধ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাহিলি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস রহমান। তিনি বলেন, দুর্গাপূজায় ভারতে অনেক আনুষ্ঠানিকতা থাকে, যার কারণে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) থেকে ৩ অক্টোবর (শুক্রবার) পর্যন্ত টানা আট দিন হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আট দিন বন্ধের পর ৪ অক্টোবর শনিবার থেকে আবারও আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হবে।

হিলি কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন বলেন, আট দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোতে কাস্টমসের কার্যক্রম সচল থাকবে এবং চাইলে আমদানিকারকেরা বন্দর থেকে আমদানি করা পণ্য খালাস করতে পারবেন। সব ধরনের সহযোগিতা তাঁদের করা হবে।

হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ওসি আরিফুল ইসলাম বলেন, দুর্গাপূজায় আট দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টের যাত্রী পারাপার কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তারা যাতায়াত করতে পারবে।

বিষয়:

সরকারি ছুটিদিনাজপুরআমদানি–রপ্তানিস্থলবন্দররংপুরদিনাজপুর সদরদুর্গাপূজাহিলি বন্দর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করল কানাডা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

কুষ্টিয়ায় অ্যাম্বুলেন্সে ডাকাতি, ছিনিয়ে নিল রোগীর স্বজনদের টাকা

কুষ্টিয়ায় অ্যাম্বুলেন্সে ডাকাতি, ছিনিয়ে নিল রোগীর স্বজনদের টাকা

৫১ বছর পরে জানা গেল বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিই নেই

৫১ বছর পরে জানা গেল বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিই নেই

৮ দিন বন্ধ থাকবে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম

৮ দিন বন্ধ থাকবে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১৮ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১৮ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ