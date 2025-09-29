Ajker Patrika
ঢাকার হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক সংসদ সদস্য ফয়জুর রহমান বাদল। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক সংসদ সদস্য ফয়জুর রহমান বাদল। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকার নিউমার্কেট থানায় করা একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ফয়জুর রহমান বাদলকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

বিকেলে ফয়জুর রহমানকে আদালতে হাজির করে নিউমার্কেট থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিউমার্কেট থানার এসআই মারুফ হাসান কারাগারে আটক রাখার জন্য আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আদালতের নিউমার্কেট থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই নুরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

এর আগে গতকাল রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে রাজধানী থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই নিউমার্কেট থানাধীন সায়েন্স ল্যাব মোড় এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন সজীব উদ্দিন। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মিছিলে গুলি চালানো হলে সজীব, তাঁর বন্ধু মেহেদীসহ ১২ জন আহত হন এবং চিকিৎসা শেষে সুস্থ হন।

এ ঘটনায় চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর নিউমার্কেট থানায় ৪৭ জনকে আসামি করে হত্যাচেষ্টা মামলা করেন সজীব।

