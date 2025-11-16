Ajker Patrika

সাভারে ৫ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ও সাভার প্রতিনিধি (ঢাকা) 
আগুনে বাসের ভেতরের অংশ পুড়ে যায়। ছবি: সংগৃহীত
সাভারের ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি বাসে পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধানে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

পুলিশ জানায়, গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে সাভারের ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা ইতিহাস পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এর আগে ওই দিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা আরও একটি বাসে আগুন লাগে।

সাভার ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর মেহেরুল ইসলাম বলেন, ‘রাত পৌনে ৪টার দিকে আমরা ফুলবাড়িয়ায় বাসে আগুন ধরার খবর পাই। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগেই আগুনে বাসের ভেতরের অংশ পুড়ে যায়।’

কীভাবে বাসটিতে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে—জানতে চাইলে ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা যখন ঘটনাস্থলে যাই, তখন বাসে আগুন জ্বলছিল। এ সময় স্থানীয়রা জানান, কেউ হয়তো বাসটিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে।’

এদিকে গেন্ডায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বিষয়ে বাসের চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটিতে মেট্রো নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হতো। গতকাল রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভারের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আগুনের তাপে জেগে উঠি এবং বাস থেকে লাফিয়ে নেমে যাই।’

জানতে চাইলে সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, বাস দুটিতে কীভাবে আগুন ধরেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দিতে পারে আবার অন্য কোনো কারণে লাগতে পারে। তদন্তের পর বলা যাবে।

