যাত্রাবাড়ীতে এসি বিস্ফোরণে দুই শিশুসহ দগ্ধ ৪

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে বাসায় এসি বিস্ফোরণে দুই সন্তানসহ বাবা-মা দগ্ধ হয়েছেন। তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে যাত্রাবাড়ীর ধলপুর এলাকার বউবাজারে লিচুবাগান মসজিদের পাশে একটি বাড়ির সপ্তম তলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন—মো. তুহিন হোসেন (৩৮), তাঁর স্ত্রী ইবা আক্তার (৩০), দুই ছেলে তানভীর (৯) ও তাওহীদ (৭)।

বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, রাতে যাত্রাবাড়ী থেকে একই পরিবারের চার সদস্য দগ্ধ অবস্থায় বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে তুহিনের শরীরের ৪০ শতাংশ, ইবার ৮ শতাংশ, তাওহীদের ১৫ শতাংশ ও তানভীরের ৪৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। সবাইকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

দগ্ধ ইবার বোন ফারজানা আক্তার জানান, বাসায় পরিবারটির ওই চার সদস্য থাকে। তুহিন মোতালেব প্লাজায় একটি মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানে কাজ করেন আর তাঁর স্ত্রী গৃহিণী। শুক্রবার রাতে এসি বিস্ফোরণের সময় সবাই ঘুমিয়ে ছিল। বিস্ফোরণ থেকে ঘরে আগুন ধরে গেলে চারজনই দগ্ধ হয়। পরে আশপাশের ভাড়াটিয়ারা আগুন নিভিয়ে তাদের উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে এসে ভর্তি করেন।

ঢাকা জেলাদগ্ধআগুনঢাকা বিভাগঢামেকঢাকাএসিবিস্ফোরণ
