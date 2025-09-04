Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, শিশুসহ ৫ দগ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ২৩
ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরে একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে শিশুসহ একই পরিবারের ৫ জন দগ্ধ হয়েছে। তাদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সোনারগাঁও থানার কাঁচপুর বেসিক এলাকায় একটি তিনতলা বাড়ির নিচতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধরা হলেন—মানব চৌধুরী (৪০), তাঁর স্ত্রী বাচা চৌধুরী (৩৮), তিন মেয়ে মুন্নি (১৪), তিন্নি (১২) ও মৌরি (৬)।

দগ্ধদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী সবিনয় দাস জানান, বাড়িটির নিচতলায় ভাড়া থাকে ওই পরিবার। ভোরে রান্নার জন্য চুলা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে একটি বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। চিৎকার শুনে আশপাশের সবাই গিয়ে আগুন নেভায়। এরপর তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, কাঁচপুর থেকে পাঁচজন দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে এসেছে। এদের মধ্যে মুন্নির শরীরের ২৮ শতাংশ, তিন্নির ২২ শতাংশ, মানবের ৭০ শতাংশ, মৌরির ৩৬ শতাংশ ও বাচার ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের সবাইকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জদগ্ধআগুনঢাকা বিভাগঢামেকগ্যাসগ্যাস বিস্ফোরণ
