মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সোয়া ৮টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি অ্যাম্বুলেন্সেযোগে মরদেহগুলো নিয়ে আসা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাত সোয়া ৮টার দিকে মরদেহগুলো ফায়ার সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি বিভাগের সামনে দেখা যায়, অনেকে তাদের স্বজনদের খুঁজতে আসছে।
এদিকে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, তিনতলা পোশাক কারখানার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সব কয়টি মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে সবার সহযোগিতায় পাঠানো হয়েছে।
তালহা বিন জসিম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, টিনশেডের একতলা কেমিক্যাল গোডাউনে প্রথমে আগুন লাগে, সেই আগুন মুখোমুখি থাকা পোশাক কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে।
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১৬ জনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাত সোয়া ৮টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি অ্যাম্বুলেন্সেযোগে মরদেহগুলো নিয়ে আসা হয়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাত সোয়া ৮টার দিকে মরদেহগুলো ফায়ার সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি বিভাগের সামনে দেখা যায়, অনেকে তাদের স্বজনদের খুঁজতে আসছে।
এদিকে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বলেন, তিনতলা পোশাক কারখানার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সব কয়টি মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে সবার সহযোগিতায় পাঠানো হয়েছে।
তালহা বিন জসিম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, টিনশেডের একতলা কেমিক্যাল গোডাউনে প্রথমে আগুন লাগে, সেই আগুন মুখোমুখি থাকা পোশাক কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে।
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে বিস্ফোরণটি হয়েছে, তাতে যে সাদা ধোঁয়া বা টক্সিক গ্যাস উৎপন্ন হয়েছিল, তা অত্যন্ত বিষাক্ত। আগুন লাগার প্রথম দিকেই ফ্ল্যাশ ওভার হয়েছিল এবং আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষাক্ত গ্যাসের কারণে আকস্মিকভাবেই হয়তো নিহত ব্যক্ত১৯ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর শ্রীপুরে রাস্তা পার হওয়ার সময় মাইক্রোবাসের চাপায় আব্দুল হান্নান নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। দুপুরে সদর উপজেলার শ্রীপুর এলাকার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে ৪৪ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ মামলার রায় দেন।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটে ভারতীয় মালামাল ও তিনটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।১ ঘণ্টা আগে