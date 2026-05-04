ডেমরার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ শ্রমিকের মৃত্যু, ছিল না ফায়ার সেফটি প্ল্যান

রাজধানীর ডেমরায় খাবারের প্যাকেট ও কালি তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ শ্রমিক মো. সুজন মিয়া (২২) মারা গেছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
সুজন মিয়া গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক সহকারী অধ্যাপক শাওন বিন রহমান সুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তাঁর শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।
গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আমুলিয়া মডেল টাউনের ভেতরে ওই কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেখানে চিপস, চানাচুরসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের প্যাকেট তৈরি করা হতো।
এদিকে, কারখানাটিতে কোনো ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
ঢাকা ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান বলেন, কারখানাটিতে অগ্নিনির্বাপণ-ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম চোখে পড়েনি। কীভাবে এই কারখানা অনুমোদন পেয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
আজ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, অনুমোদন ছাড়াই ঝুঁকিপূর্ণভাবে কারখানাটি স্থাপন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাফিলতি থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং মালিকপক্ষের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
মৌলভীবাজারের রাজনগরে কাওয়াদীঘি হাওরের উত্তর বিলে ধান কাটতে গিয়ে পানিতে ডুবে রঞ্জন বাউরি নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। সোমবার (৪ মে) দুপুরে উপজেলার উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের কাউয়াদিঘী হাওরের উত্তর বিলে এ ঘটনা ঘটে।১৫ মিনিট আগে
খুলনা নগরীতে রাজু (৪০) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। একটি গুলি তাঁর পেটে বিদ্ধ হয়। তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।২০ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে ধানের খড় রাখা নিয়ে বিরোধের জেরে আশু মিয়া (৬০) নামের এক বৃদ্ধকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার (৪ মে) সন্ধ্যায় উপজেলার শাহেদল ইউনিয়নের দরিয়াবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচটি ব্যাংকের শাখায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করেছেন ক্ষুব্ধ আমানতকারীরা। জমাকৃত অর্থ দ্রুত ফেরত, মুনাফা কর্তন বাতিল এবং স্বাভাবিক লেনদেন চালুর দাবিতে আজ সোমবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে