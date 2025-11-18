Ajker Patrika

কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদে রাজধানীতে যুবদলের মিছিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৩৩
যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদে যুবদলের মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
পল্লবী থানা যুবদলের নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) কাকরাইলে এ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী যুবদল।

কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়নের নেতৃত্বে মিছিলে সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে কিবরিয়া হত্যাকাণ্ডকে ‘পরিকল্পিত’ আখ্যা দিয়ে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

গতকাল সোমবার রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী থানা যুবদলের সদস্যসচিব গোলাম কিবরিয়াকে প্রকাশ্যে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে দুষ্কৃতকারীরা।

মঙ্গলবার রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় কিবরিয়া হত্যাকাণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় যুবদল সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না। তিনি বলেন, ‘গোলাম কিবরিয়াকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ১০টিরও বেশি গুলি তার গায়ে লেগেছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।’

পুলিশ প্রশাসনকে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ড কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যারা নির্বাচন প্রলম্বিত করতে চায়; কিংবা নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে চায়, তারা অনেক ধরনের কৌশলী কাজ করছে—যেন বাংলাদেশে নির্বাচন না হয়। নির্বাচন না হলে সেই পক্ষের লাভ, যারা ভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে পারবে না।

ঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগবিক্ষোভযুবদলঢাকা
