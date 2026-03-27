কক্সবাজার

চকরিয়ায় বন্য হাতি হত্যা করে মাটিচাপা, ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে আড়ালের চেষ্টা

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
ধানখেতে একটি ঝুপড়ি ঘরের মাটি খুঁড়ে বন্য হাতির মরদেহ পাওয়া যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের চকরিয়ায় দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে ধানখেতে মাটি খুঁড়ে একটি বন্য হাতির মরদেহ পেয়েছেন বন বিভাগের কর্মীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের মুসলিমনগর এলাকায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশে একটি ধানখেত থেকে হাতির মরদেহটি পাওয়া যায়। বন বিভাগের ধারণা, এক মাস আগে বন্য হাতিকে হত্যা করে ধানখেতে মাটিচাপা দেওয়া হয়। হাতি হত্যার ঘটনা লুকাতে সেই মাটির ওপর ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে ধানখেত পাহারা দেওয়া হচ্ছিল।

বন বিভাগ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, মাসখানেক আগে মুসলিমনগর সংরক্ষিত বনাঞ্চলে একটি বন্য হাতি হত্যা করা হয়। এরপর হাতির মরদেহ ধানখেতের মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। হাতি হত্যার খবর গোপন করতে পুঁতে রাখা স্থানে একটি ঝুপড়ি ঘর বানানো হয়। কয়েক দিন ধরে ওই স্থান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। গতকাল বনপ্রহরীরা দুর্গন্ধ পেয়ে বন বিভাগকে খবর দেন। এরপর বন বিভাগ ও পুলিশ মাটি খুঁড়ে হাতির মরদেহ উদ্ধার করে। ডুলাহাজারা সাফারি পার্কের ভেটেরিনারি সার্জন মোস্তাফিজুর রহমান ময়নাতদন্তের আলামত সংগ্রহ করেন। এরপর সেখানেই হাতিটিকে মাটিচাপা দেওয়া হয়। হাতিটির আনুমানিক বয়স ১০ বছর।

কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগের ফাঁসিয়াখালী রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সাদেকুর রহমান বলেন, হাতিকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা উদ্‌ঘাটন করতে ময়নাতদন্তের আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

