টাঙ্গাইল

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩০ মে ২০২৬, ১৭: ০৯
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বাস খাদে পড়ে আহত ১৭
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিহাতীতে হানিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে খাদে পড়ে ১৭ জন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিহাতী উপজেলার ধলাটেঙ্গর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এলেঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা আতাউর রহমান খান জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস উত্তরাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল। বাসটি ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের কালিহাতী উপজেলার ধলাটেঙ্গর এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর সেটি সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়।

আতাউর রহমান আরও জানান, দুর্ঘটনার পর বাসে থাকা অন্তত ১৭ জন যাত্রী আহত হন। খবর পেয়ে এলেঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর।

টাঙ্গাইলদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাকালিহাতীজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
