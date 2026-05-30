কলমাকান্দায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই যুবক নিহত, একজন গুরুতর আহত

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন একজন। কলমাকান্দা-দুর্গাপুর সড়কের উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের রহিমপুর এলাকায় গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
নিহতদের মধ্যে ছিলেন নিরব মিয়া (২৪) এবং সোহান মিয়া (২০)। আহত যুবকের নাম বিল্লাল মিয়া (১৮)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলেছে, ওই যুবকেরা ঈদ উপলক্ষে গভীর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। কিছুক্ষণ পর গজারমারি সেতুর কাছে পৌঁছানোর সময় তাঁদের মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং একটি তাল গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সড়কের পাশে ডোবায় পড়ে যায়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক নিরব ও সোহানকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শৌভিক শ্রাবণ দত্ত বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আহত বিল্লালের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল হাশেম বলেন, ‘রাতে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেল চালানোয় দুর্ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই হস্তান্তর করা হয়েছে।’
