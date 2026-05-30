বান্দরবান

বান্দরবানে ডায়রিয়ার প্রকোপ, স্যালাইন-ওষুধ সংকটে রোগীরা দুর্ভোগে

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
বান্দরবানের রেমাক্রীতে বেড়েছে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের থানচি উপজেলার রেমাক্রী ইউনিয়নে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ব্যাপক হারে বেড়েছে। স্যালাইন ও প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাবে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই অবস্থায় ঈদের ছুটির কারণে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।

দুর্গম রেমাক্রী ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয়রা জানান, ২২ মে থেকে এ পর্যন্ত ১০০ জনেরও বেশি মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকেল টিম আগে চিকিৎসাসেবা দিলেও বর্তমানে স্যালাইন, ওষুধ ও চিকিৎসক সংকটের কারণে রোগীদের সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

রেমাক্রী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হ্লাথোয়াইপ্রু মারমা জানান, পানিশূন্যতায় ভুগছেন অধিকাংশ রোগী। স্থানীয় বাজারের ফার্মেসিতে প্রয়োজনীয় ওষুধের সংকট দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে দরিদ্র রোগীদের উপজেলা সদর ও জেলা হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সংরক্ষিত নারী ওয়ার্ড সদস্য উমাচিং মারমা জানান, এলাকার বিভিন্ন পাড়ায় প্রতিদিন নতুন করে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী পাওয়া যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা সংকটে রোগীরা সময়মতো সেবা পাচ্ছেন না।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, দ্রুত ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়লে শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য এটি মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। যথাযথ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে জরুরিভাবে স্যালাইন ও ওষুধ সরবরাহের প্রয়োজন।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. ওয়াহিদুজ্জামান মোরাদ বলেন, চিকিৎসকেরা ঈদের ছুটিতে চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

