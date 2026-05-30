Ajker Patrika
বগুড়া

মহাস্থানগড়ের ৪৭টি মূর্তি নিয়ে তদন্তে বাড়ল ১৫ দিন, আসছে বিশেষজ্ঞ দল

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধি 
মহাস্থানগড়ের ৪৭টি মূর্তি নিয়ে তদন্তে বাড়ল ১৫ দিন, আসছে বিশেষজ্ঞ দল
শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে তদন্ত কমিটির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহাস্থানগড় জাদুঘরে সংরক্ষিত ৪৭টি প্রত্নতাত্ত্বিক মূর্তির সত্যতা নিরূপণে গঠিত তদন্ত কমিটির মেয়াদ ১৫ কার্যদিবস বাড়ানো হয়েছে। এ ছাড়া এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি দল মহাস্থানগড়ে যাবে বলে জানা গেছে।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে আজ শনিবার অনুষ্ঠিত তদন্ত কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম উপস্থিত ছিলেন।

তদন্ত কমিটির সদস্যরা প্রতিমন্ত্রীকে এ পর্যন্ত তাদের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে অবহিত করেন। তদন্তের গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতা বিচার করে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান জানান, মহাস্থানগড় অপরিহার্য প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের অংশ এবং এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। তিনি জানান, বর্ধিত সময়ের মধ্যে তদন্তকাজ শেষের চেষ্টা চালানো হবে।

এর আগে ১১ মে উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় মহাস্থানগড় জাদুঘরের ৪৭টি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। মন্ত্রী এরপরই বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেন। ওই ৪৭টি নিদর্শন ২০০৭ সালে ফ্রান্সে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। দেশে ফেরার পর সেগুলো কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই জাদুঘরের সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত হয়। সম্প্রতি নিদর্শনগুলোর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়।

বিষয়:

বগুড়াবগুড়া সদরবিশেষজ্ঞরাজশাহী বিভাগমহাস্থানগড়জেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত