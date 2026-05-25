Ajker Patrika
কক্সবাজার

উখিয়া সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণ, রোহিঙ্গা যুবকের পায়ের গোড়ালি বিচ্ছিন্ন

কক্সবাজার প্রতিনিধি
মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে আহত রোহিঙ্গা যুবক সালমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে আবারও স্থলমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে মো. সালমান (২৭) নামে এক রোহিঙ্গা যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে তাঁর ডান পায়ের গোড়ালি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বালুখালী সীমান্ত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) উখিয়া ৬৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, উখিয়া সীমান্তের বালুখালী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার কাটাপাহাড় পোস্ট সংলগ্ন মিয়ানমারের অভ্যন্তরে শূন্যরেখা থেকে প্রায় ২৫০ গজ ভেতরে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে রোহিঙ্গা যুবক সালমান গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পসংলগ্ন এমএসএফ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠান।

আহত সালমান উখিয়ার বালুখালী ১০ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জি-৯ ব্লকের বাসিন্দা মো. নিজামত আলীর ছেলে। তিনি কী কারণে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন, তা এখনো জানা যায়নি বলে জানিয়েছে বিজিবি।

এর আগে গতকাল রোববার সকালে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ঘুমধুম সীমান্তের শূন্যরেখা এলাকায় ওই বিস্ফোরণে তিন পাহাড়ি বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হন।

সীমান্তের একাধিক সূত্র ও বিজিবির তথ্যমতে, গত দেড় বছরে নাইক্ষ্যংছড়ি, উখিয়া ও টেকনাফ সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে ৪০ জনের বেশি মানুষ পা হারিয়েছেন বা গুরুতর আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। এ ছাড়া প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত চারজন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মিয়ানমারের রাখাইনে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরকান আর্মির পুঁতে রাখা মাইন থেকে প্রায়ই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে আরকান আর্মি রাখাইনে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

