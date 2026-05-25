মানিকগঞ্জে গ্যাসবাহী লরির সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ, অল্পের জন্য বাঁচলেন অর্ধশতাধিক যাত্রী

মানিকগঞ্জে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ভাটবাউর এলাকায় তরল গ্যাসবাহী (এলএনজি) একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষে আগুনে পুড়ে গেছে পাটুরিয়াগামী একটি যাত্রীবাহী বাস। তবে সময়মতো অর্ধশতাধিক যাত্রী বাস থেকে নেমে যাওয়ায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মানিকগঞ্জে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মুলজান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে মুলজানের ভাটবাউর এলাকায় মহাসড়কে পাটুরিয়াগামী দ্রুতগতির যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে লরি থেকে গ্যাস লিকেজ হয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় আশপাশ ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেলে আতঙ্কে যাত্রীরা বাস থেকে বেরিয়ে যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় প্রায় আধঘণ্টা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। সড়কের দু’পাশে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট।
মানিকগঞ্জ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. ইকরাম হোসেন জানান, দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
হামের প্রকোপ মোকাবিলায় সরকারের বিশেষ টিকাদান কর্মসূচিতে সারাদেশে দুই কোটির বেশি শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি জানান, কর্মসূচির অর্জনের হার ১২২ শতাংশে পৌঁছেছে এবং যেসব উপজেলায় প্রথম ধাপে ক্যাম্পেইন হয়েছে সেখানে সংক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।৫ মিনিট আগে
কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে স্থলমাইন বিস্ফোরণে মো. সালমান নামে এক রোহিঙ্গা যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে তাঁর ডান পায়ের গোড়ালি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিজিবি জানিয়েছে, গত দেড় বছরে সীমান্ত এলাকায় স্থলমাইন বিস্ফোরণে বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন।৩২ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে রডবোঝাই ট্রাক উল্টে নিহত ১৫ জনের মধ্যে ১০ জনের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। তাঁরা সবাই নওগাঁর মান্দা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা এবং জীবিকার তাগিদে নোয়াখালীতে ব্যবসা করতেন। ঈদ উপলক্ষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।৪০ মিনিট আগে
বকেয়া বেতন, রেশন, পূজার উৎসব বোনাসসহ সাত দফা দাবিতে হবিগঞ্জের চারটি চা-বাগানে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন চা-শ্রমিকেরা। আজ সোমবার সকাল থেকে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের দেউন্দি, লালচান, মৃতিঙ্গা ও মাধবপুরের নোয়াপাড়া চা-বাগানে কর্মবিরতি শুরু হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে