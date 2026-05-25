Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদীতে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিকে গলা কেটে হত্যা

রায়পুরা (নরসিংদী)প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ মে ২০২৬, ১৭: ৪১
ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় ইয়াসমিন ওরফে সুমন (২৬) নামের তৃতীয় লিঙ্গের এক ব্যক্তিকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় চাঁদনী ওরফে বাবু (২৬) নামের তৃতীয় লিঙ্গের আরও একজন গুরুতর আহত হন। গতকাল রোববার (২৪ মে) রাত প্রায় ১২টার দিকে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের পিরিজকান্দি রেলগেট এলাকার একটি মুরগির খামারে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্বৃত্তরা মুরগির খামারে অবস্থানরত দুজনের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। এতে ইয়াসমিন ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং চাঁদনী গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন ও জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুজিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটন ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।

নরসিংদীতৃতীয় লিঙ্গহত্যাঢাকা বিভাগদুর্বৃত্তজেলার খবরপাঠকের আগ্রহরায়পুরা
