Ajker Patrika
কক্সবাজার

উখিয়ায় স্বামীর ছুরিকাঘাতে গৃহবধূ নিহত, স্বামী ও শাশুড়ি আটক

কক্সবাজার প্রতিনিধি
উখিয়ায় স্বামীর ছুরিকাঘাতে গৃহবধূ নিহত, স্বামী ও শাশুড়ি আটক
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের উখিয়ায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে পারভিন আক্তার (২৫) নামে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার হলদিয়াপালং ইউনিয়নের মরিচ্যাপালং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ নিহতের স্বামী আব্দুল আলম ও শাশুড়ি মরিয়ম বেগমকে আটক করেছে।

নিহত পারভিন আক্তার তিন সন্তানের জননী। তাঁর বাবার বাড়ি একই ইউনিয়নের পাতাবাড়ি এলাকায়। উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুজিবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহতের স্বজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ৭টার দিকে পারিবারিক কলহের জেরে পারভিন আক্তার বাবার বাড়ি যেতে চাইলে স্বামী আব্দুল আলমের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে পারভিনকে গলায় ও ঘাড়ে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করা হয়।

পরে আব্দুল আলম ও মরিয়ম বেগম পারভিনকে উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত পারভিন আক্তারের মরদেহের সঙ্গে কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে গিয়েছিলেন তাঁর দুই বোন ও দুই ভাই। নিহতের বোন ইয়াসমিন আক্তার বলেন, “প্রায় সময় আবদুল আলম নেশা করে এসে আমার বোনকে মারধর ও নির্যাতন করত। অনেক কষ্ট সহ্য করে সে সংসার করে আসছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিয়ে মুক্ত হল আমার অভাগা বোনটি। আমরা এ হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।”

নিহতের বড় ভাই সৌদি প্রবাসী কামাল উদ্দিন বলেন, “১০ বছর আগে আমার বোনের সঙ্গে আবদুল আলমের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে বোনের সুখের জন্য আমরা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে আসছিলাম। তারপরও সে সুখী হতে পারেনি। স্বামী পেশায় রাজমিস্ত্রী ছিল। কিন্তু নেশাগ্রস্ত হওয়ায় সে তেমন কাজ করত না।”

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উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুজিবুর রহমান বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। হত্যায় জড়িত সন্দেহে ভিকটিমের স্বামী আব্দুল আলম এবং শাশুড়ি মরিয়ম বেগমকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতের স্বজনদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

বিষয়:

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