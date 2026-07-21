বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে যেতে নিষেধ করায় স্ত্রীর হাত-পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে স্বামী গ্রেপ্তার

বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা দেখতে যেতে নিষেধ করায় স্ত্রীকে পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক স্বামীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী জহিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোরে কাঞ্চনপুর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে নারী নির্যাতনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেল-হাজতে প্রেরণ করা হয়।
এর আগে স্ত্রী মরিয়ম বেগম (২২) বাদী হয়ে রামগঞ্জ থানায় স্বামী জহিরুল ইসলামকে আসামি করে একটি মামলা করেন। জহিরুল উপজেলার ব্রহ্মপাড়ার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। এদিকে গতকাল সোমবার (২০ জুলাই) এ ঘটনার ২ মিনিটের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনার ঝড় ওঠে।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ২ বছর আগে চট্টগ্রামের বাসিন্দা মরিয়মকে বিয়ে করে রামগঞ্জে নিয়ে আসেন জহিরুল। পরে ওয়াপদা টেকের পাশে ঘর করে সংসার শুরু করেন তাঁরা। তাঁদের ৫ মাসের শিশুসন্তান রয়েছে। জহিরুল প্রায়ই মরিয়মের ওপর নির্যাতন চালাত। ঘরে ৫ মাসের শিশুসন্তান থাকায় গত রোববার গভীর রাতে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা দেখতে যেতে বারণ করেন মরিয়ম। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে জহিরুল লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে স্ত্রী মরিয়মের হাত-পা ভেঙে দেন।
এ সময় তাঁর কান্নাকাটি শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে আসলে পালিয়ে যান স্বামী জহিরুল। জহিরুল মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং মাদকসেবী বলেও দাবি করেন স্থানীয়রা। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন তাঁরা।
রামগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্ত জহিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আদালতে মামলা করার আগেই আপসযোগ্য বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যশোরসহ দেশের ১০টি জেলায় মামলাপূর্ব বাধ্যতামূলক মেডিয়েশন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার যশোর জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের আয়োজনে ভার্চুয়াল যুক্ত হয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান।২ মিনিট আগে
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