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ফুটবল

সিংহাসনটাও ফসকে গেল আর্জেন্টিনার, ব্রাজিলের সুসংবাদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ জুলাই ২০২৬, ২৩: ০৫
সিংহাসনটাও ফসকে গেল আর্জেন্টিনার, ব্রাজিলের সুসংবাদ
সদ্য হালনাগাদ করা ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান খুইয়েছে আর্জেন্টিনা। তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল এক ধাপ এগিয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে। ছবি: এএফপি

শিরোপা ধরে রাখতে না পারার দুঃখে কাতর আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। নিউজার্সিতে গতকাল বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর পেয়েছে আরেক ধাক্কা। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থান হাতছাড়া হয়ে গেছে লিওনেল স্কালোনির দলের। তাঁদেরই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল পেয়েছে সুসংবাদ।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষে আজ ফিফা র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে। ২০২২ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এক ধাপ পিছিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে। তবে পয়েন্ট আগের মতোই ১৯৭০.৩৭ রয়েছে। আর আর্জেন্টিনাকে কাঁদিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন স্পেন এক ধাপ এগিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠে এসেছে। ৩০.২৭ পয়েন্ট বেড়ে স্প্যানিশদের পয়েন্ট এখন ১৯৯৫.৮৮। ব্রাজিলের পয়েন্টের কোনো পরিবর্তন না হলেও তারা এক ধাপ এগিয়ে পাঁচ নম্বরে উঠেছে। বর্তমানে তাদের পয়েন্ট ১৮০৪.৯২। সদ্য শেষ হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপে নরওয়ের কাছে হেরে সেলেসাওদের শেষ ষোলো থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে যায়।

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ব্রাজিলের মতো মরক্কোরও কোনো পরিবর্তন হয়নি ফিফার হালনাগাদ করা র‍্যাঙ্কিংয়ে। তবে মরক্কো এক ধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এসেছে। ব্রাজিল-মরক্কোর এগিয়ে যাওয়ার সময়ে পিছিয়ে গেছে পর্তুগাল। দুই ধাপ পিছিয়ে সাত নম্বরে অবস্থান করা পর্তুগালের পয়েন্ট ১৭৮৭.৮৫। এবারের বিশ্বকাপে তাদের শেষ ষোলোতে বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে গিয়েছিল ১৬ বছর পর বিশ্বকাপজয়ী স্পেন।

মেক্সিকো চার ধাপ এগিয়ে ১০ নম্বরে উঠে এসেছে। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক মেক্সিকো শেষ ষোলো পর্যন্ত উঠেছিল। তাদের ৩-২ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল ইংল্যান্ড। এই ইংল্যান্ড আবার শেষ মুহূর্তের ম্যাজিকে আর্জেন্টিনার কাছে সেমিতে হেরে গিয়েছিল। আর বাংলাদেশ আগের মতোই ১৮১ নম্বরে অবস্থান করছে। তাদের পয়েন্ট ৯০২.৯৩। ৫ জুন সানমারিনোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছিল বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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