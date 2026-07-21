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মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরে ৭৩১ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৮ জুলাই

চাকরি ডেস্ক 
মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরে ৭৩১ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৮ জুলাই

মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ছয়টি ক্যাটাগরির ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের মোট ৭৩১টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা ২৮ জুলাই বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে ৮ জুলাই। প্রার্থীর বয়স ২০২৬ সালের ১ জুলাই তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বেতন স্কেল, আবেদন ফি, আবেদন পদ্ধতি এবং অন্যান্য শর্ত প্রতিটি পদের জন্য পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই আবেদন করার আগে প্রার্থীদের সম্পূর্ণ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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