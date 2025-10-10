Ajker Patrika
ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা: ২ দিন পর অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে মামলা

রাউজান প্রতিনিধি
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের হাটহাজারী মদুনাঘাটে ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আবদুল হাকিমকে (৬৫) প্রকাশ্যে গাড়িতে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নিহতের স্ত্রী তাসফিয়া আলম বাদী হয়ে হাটহাজারী থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) তারেক আজিজ বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে তিনজনকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল আদালতে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানায়, ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের ব্যবহৃত গাড়িতে ২২টি গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। সামনের কাচ ও বডিতে চারটি, চালকের পাশের জানালায় ছয়টি এবং নিহত হাকিমের পাশের জানালায় ১২টি গুলির চিহ্ন রয়েছে। গত মঙ্গলবার মোটরসাইকেলে আসা ব্যক্তিদের গুলিতে আবদুল হাকিম নিহত, তাঁর গাড়িচালক মুহাম্মদ ইসমাইল (৩৮) আহত হন।

আবদুল হাকিমের ভাই পারভেজ আলম বলেন, ‘আমার ভাই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। তার হামিম অ্যাগ্রো এবং ভেষজ ওষুধের ব্যবসাসহ অন্যান্য ব্যবসা রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের আগে তিনি বাগানবাড়ি থেকে গরুর খামারে যান এবং সেখান থেকে শহরের উদ্দেশে যাওয়ার পথে গাড়ি আটকে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।’

বিষয়:

গুলিচট্টগ্রাম জেলামামলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামহাটহাজারী
