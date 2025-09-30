Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

সড়কে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের বিক্ষোভ, পরীক্ষায় অংশ নেওয়াদের ছবিতে ডিম নিক্ষেপ

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ছবিতে ডিম নিক্ষেপ কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবিতে ডিম নিক্ষেপ কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার ক্রসিং এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে বিক্ষোভ করেছেন ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা। এ সময় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালিত হয়। বিক্ষোভের কারণে এক ঘণ্টা মহাসড়কে কোনো যান চলাচল করেনি।

তবে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি কাজে নিয়োজিত যানবাহনকে ছেড়ে দেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশ নেওয়াদের মুনাফিক আখ্যা দিয়ে তাঁদের ছবিতে ডিম নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেন বিক্ষোভকারীরা।

আন্দোলনকারী চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুর্গাপূজার ছুটির মধ্যে যদি তাঁদের যৌক্তিক দাবি মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে আগামী রোববার থেকে সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালন করবেন। তাঁরা বলেন, ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত চট্টগ্রামের সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মকর্তা আজ এক গুরুতর সংকটের মুখোমুখি। আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ‘দক্ষতা মূল্যায়ন পরীক্ষা’ নামের একটি পরীক্ষা আয়োজন করা হয়, যা সম্মিলিতভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এর পর থেকেই তাঁদের ওপর শুরু হয় অন্যায় নিপীড়ন। ইতিমধ্যে ২০০ জন কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত হয়েছেন এবং আরও ৪ হাজার ৯৫৩ জনকে ওএসডি করা হয়। এর প্রতিবাদে ছয় দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেন ব্যাংকটির কর্মকর্তারা।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া পাঁচজন ব্যাংক কর্মকর্তা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন, ‘যাদের বিনা কারণে টার্মিনেটর করা হয়েছে, তাদের স্বপদে বহাল করা; যাদের দূরবর্তী শাখায় বদলি করা হয়েছে, তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসা; গত সরকারের আমলে যারা অবৈধ প্রমোশন পেয়েছে, তাদের ব্যাপারে তদন্ত করা; বৈষম্যহীন রাজনীতিমুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা। শর্ত আরোপ করে সকল প্রকার অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট বন্ধ করা। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় চট্টগ্রামের অফিসারদের ওপর যে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনা এবং বৃহত্তর চট্টগ্রামের সকল অফিসারকে কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনার দাবিতে আমরা আন্দোলনে নেমেছি।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবিক্ষোভচট্টগ্রাম বিভাগযান চলাচলচট্টগ্রামইসলামী ব্যাংকজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় মার্কিন শান্তি প্রস্তাবে আরব-ইউরোপসহ সবাই একমত, কী আছে ট্রাম্পের ২০ দফায়

ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা নিহত

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

পুলিশের জালে জালিয়াতির মামলায় ফাঁসলেন ‘সম্পদের দেবী’, উদ্ধার ৬১ হাজার বিটকয়েন

এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: ড. ইউনূস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

সম্পর্কিত

চাঁদাবাজির মামলায় এনসিপি নেতাসহ ৪ জন রিমান্ডে

চাঁদাবাজির মামলায় এনসিপি নেতাসহ ৪ জন রিমান্ডে

রাজধানীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

রাজধানীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

খুলনায় পৃথক ঘটনায় ৪ লাশ উদ্ধার

খুলনায় পৃথক ঘটনায় ৪ লাশ উদ্ধার

সড়কে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের বিক্ষোভ, পরীক্ষায় অংশ নেওয়াদের ছবিতে ডিম নিক্ষেপ

সড়কে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের বিক্ষোভ, পরীক্ষায় অংশ নেওয়াদের ছবিতে ডিম নিক্ষেপ