Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সীতাকুণ্ড থানা। ছবি: সংগৃহীত
সীতাকুণ্ড থানা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দুই সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ৩৫ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এখন টিভি চট্টগ্রামের ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ বাদী হয়ে এ মামলা করেন। মামলায় শুক্কুর (৩৮), ইয়াসিন ওরফে জামাই ইয়াসিন (৪২), শাহেদ আলী (৪৫), আহমেদ উল্লাহ বাবুর্চি (৫০), বাবুসহ (৩৮) অজ্ঞাতনামা আরও ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তারের জেরে গত শনিবার সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে একজন নিহত ও ১৩ জন গুলিবিদ্ধ হন। সংঘর্ষের পরদিন রোববার সকালে এখন টিভি চট্টগ্রামের ব্যুরোপ্রধান হোসাইন আহমেদ জিয়াদ, ক্যামেরাপারসন পারভেজ রহমানসহ অন্য সহকর্মীরা তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘটনাস্থলে গেলে সন্ত্রাসী শুক্কুর, ইয়াসিন শাহেদ আলী, আহমেদ উল্লাহ বাবুর্চি ও বাবুর নেতৃত্বে অজ্ঞাতনামা ২০-৩০ জন সন্ত্রাসী তাদের ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র ও পাথর দিয়ে সাংবাদিকদের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি আঘাত করে জখম করে। সন্ত্রাসীরা সাংবাদিকদের ক্যামেরা ভাঙচুর করে। একপর্যায়ে তারা সাংবাদিকদের হাতে থাকা ক্যামেরা, তিনটি মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এতে সাংবাদিকদের প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়।

সংবাদ সংগ্রহ করার সময় দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল সন্ত্রাসীরাসংবাদ সংগ্রহ করার সময় দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল সন্ত্রাসীরা

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান মামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সাংবাদিকের করা ওই মামলায় সুনির্দিষ্ট পাঁচ আসামির নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় জড়িত আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডচট্টগ্রাম সদরচট্টগ্রামহামলাসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিনা খরচে টাইফয়েডের টিকা পাবে ১৩ লাখ শিশু, পেতে যা করতে হবে

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

আমাকে ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী অপহরণ করেছে: শহিদুল আলম

ভারতীয়রা ভিসা ছাড় পাবে না, স্বার্থ হাসিলে ‘দুদিনের বাণিজ্য মিশনে’ মুম্বাইয়ে স্টারমার

শহিদুল আলমদের কনসেন্সসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটকের দাবি ইসরায়েলের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

সম্পর্কিত

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সীতাকুণ্ডে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল

আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল

টাকা তুলতে না পেরে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রাহক

টাকা তুলতে না পেরে ব্যাংকে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রাহক

রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১১ জন গ্রেপ্তার