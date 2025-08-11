৯৬ ঘণ্টা পর চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌ রুটে ফেরি চলাচল শুরু

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
৯৬ ঘণ্টা পর আজ (১১ আগস্ট) সকাল ৭ টা থেকে চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌ রুটে ফেরি চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাঙামাটি সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কীর্তি নিশান চাকমা।
িনি জানান, কাপ্তাই কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্পীলওয়ের ১৬টি গেইট খুলে দেওয়ার ফলে কর্ণফুলী নদীতে প্রবল স্রোত সৃষ্টি হয়েছিল। এর কারণে গত ৭ আগস্ট সকাল ৭ টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ ছিল। তবে আজ সোমবার সকাল ৭ টা থেকে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।
সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাটে গিয়ে দেখা যায়, কর্ণফুলী নদীর দুই পাড়ে অসংখ্য হালকা ও মাঝারি যানবাহন ফেরিতে উঠছে। কিছু যানবাহন ফেরিতে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে। এ সময় কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ফেরিঘাট এবং রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাটে কর্মচাঞ্চল্য দেখা গেছে।
ফেরিঘাটে থাকা বাস চালক জামাল হোসেন, ট্রাক চালক জনি সূত্রধর, সিএনজি চালক করিম ও জনি মারমা জানান, কর্ণফুলী নদীতে পানির প্রবল স্রোতের কারণে গত চার দিন ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় তাঁরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছিলেন। আজ ফেরি চলাচল শুরু হওয়ায় তারা খুশি।
এ ছাড়া সকালে ফেরিঘাটে রাঙামাটি থেকে বান্দরবানগামী যাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।
