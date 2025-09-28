Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

পাওনা টাকা চাওয়ায় দোকানিকে মারপিট এবং টাকা লুটের অভিযোগ

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আহত রমজান আলী। ছবি: আজকের পত্রিকা
আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আহত রমজান আলী। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পাওনা টাকা চাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে দোকানিকে মারপিট করে টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের গুয়াপঞ্চক দেয়াঙ বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহত দোকানির নাম রমজান আলী (১৮)। তিনি একই এলাকার বাসিন্দা। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় আহত দোকানির বাবা এয়াকুব মিয়া শনিবার রাতে আনোয়ারা থানায় মো. সুজন (৩০), মো. রিয়াজ (২৮), মো. সাগর (২৭), মো. মিজান (৩০), মো. পারভেজের (২০) নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্তরা সবাই বৈরাগ এলাকার বাসিন্দা।

আহত দোকানি রমজান আলী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে পারভেজ আমার দোকানে বাকি খেয়ে টাকা দিচ্ছে না। শনিবার রাতে টাকা দেওয়ার কথা থাকলে আমি তাকে ফোন দিই। ফোনে উত্তেজিত হয়ে লোকজন নিয়ে এসে আমাকে মারধর এবং দোকানে ভাঙচুর করে। তাদের আঘাতে চিৎকার করলে লোকজন এগিয়ে এসে আমাকে রক্ষা করে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, হামলাকারীরা আমার দোকানে ভাঙচুর চালিয়ে নগদ ৪০ হাজার টাকা, বিভিন্ন সিগারেট ও মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

এ বিষয়ে জানতে বারবার চেষ্টা করেও অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

আহতের বাবা অভিযোগকারী এয়াকুব মিয়া বলেন, ‘এরা সবাই কিশোর গ্যাং। অন্য এলাকা থেকে এসে দোকানে বাকি খেয়ে টাকা দিচ্ছিল না। রাতের আঁধারে দলবল নিয়ে দোকানে হামলার ঘটনায় পুরো এলাকা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।’

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, পাওনা টাকা চাওয়ায় দোকানিকে মারধরের ঘটনায় অভিযোগ পেয়েছি। এ ঘটনায় পুলিশ পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাআনোয়ারাঅভিযোগলুটপাটচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
