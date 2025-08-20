Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

যুবলীগ নেতা বাবর দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
যুবলীগ নেতা বাবর দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

যুবলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় উপ-অর্থ সম্পাদক হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর (৫১) ও তাঁর স্ত্রী জেসমিন আক্তারের (৪৪) বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ৩ কোটি টাকা সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১-এ মামলা দুটি দায়ের করেন সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. নওশাদ আলী।

দুদক জানায়, একটি মামলায় বাবরের বিরুদ্ধে ৩০ লাখ ৮৮ হাজার ৩৯০ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৮৮ লাখ ৮৭ হাজার ৩৬০ টাকা সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।

পৃথক আরেক মামলায় পেশায় গৃহিণী জেসমিন আক্তারের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১ কোটি ৮৩ লাখ ৯ হাজার ৮৮০ টাকার সম্পদ অর্জন ও ১৫ লাখ ৫০ হাজার ৫৮০ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনা হয়।

জেসমিন আক্তারের এসব অবৈধ সম্পদ অর্জনের পেছনে তাঁর স্বামী বাবরের সহায়তা করায় তাঁকেও এই মামলায় আসামি করা হয়।

দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১-এর উপপরিচালক সুবেল আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, একটি মামলায় জেসমিন আক্তার চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং তাঁর স্বামী বাবরের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

অপর মামলায় হেলাল আকবর চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় অভিযোগ আনা হয়।

এর আগে দুদক কার্যালয়ে ২০২২ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি বাবরের এবং একই বছর ১৪ মার্চ জেসমিন আক্তারের সম্পদ বিবরণী দাখিল করা হয়।

তিন বছর দীর্ঘ তদন্ত করে চলতি বছর ১ জুন দুজনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন দুদকের সহকারী পরিচালক নওশাদ আলী।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, বাবর দুদকে জমা দেওয়া তাঁর সম্পদ বিবরণীতে ১ কোটি ৬৮ লাখ ৩৪ হাজার ৯৯০ টাকা অস্থাবর সম্পদ এবং ৯ লাখ ৯ হাজার ২৫০ টাকা স্থাবর সম্পদের তথ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে বাবরের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার ওপর অবৈধ সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়।

জেসমিন আক্তার তাঁর সম্পদ বিবরণীতে ২ কোটি ১০ লাখ ১৮ হাজার ৪২০ টাকা স্থাবর সম্পদ ও ২৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা অস্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য দেন।

সম্পদ যাচাইয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ২ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য পায়। এসব সম্পদের বৈধ উৎসের কোনো রেকর্ড বা কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

দুদক বলেছে, জেসমিন আক্তার পেশায় একজন গৃহিণী। তাই তাঁর নামে অর্জিত সব সম্পদ তাঁর স্বামীর টাকায় করা। তাঁর স্বামী হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর তাঁকে এসব অবৈধ সম্পদ অর্জনে সহায়তা করে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামামলাঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামঅবৈধদুদকযুবলীগজেলার খবরসম্পদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

‘আপত্তিকর’ ভিডিও: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুলকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠালেন গভর্নর

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অসন্তোষ

শেবাচিম হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের অসন্তোষ

নারীদের বোরকা পরা নিয়ে যা বললেন জামায়াত নেতা হালিম

নারীদের বোরকা পরা নিয়ে যা বললেন জামায়াত নেতা হালিম

বান্দরবানে চান্দের গাড়ি উল্টে নারী নিহত

বান্দরবানে চান্দের গাড়ি উল্টে নারী নিহত

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা