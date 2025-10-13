Ajker Patrika
চমেক হাসপাতালে এসিতে কাজ করার সময় দগ্ধ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চমেক হাসপাতাল ভবনে কাজ করার সময় এসি বিস্ফোরণে তিন কর্মচারী গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন বিস্ফোরণের পর সপ্তম তলার ভবন থেকে নিচে পড়ে যান। পরে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সপ্তম তলার ভবনের ছাদে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বিস্ফোরণে দগ্ধরা হলেন শওকত, নিশাত ও বাপ্পাা। তাঁদের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাঁরা হাসপাতালটিতে আউটসোর্সিং কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন বলে জানা গেছে।

চমেক হাসপাতালে পুলিশের দায়িত্বরত এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, আহতদের মধ্যে শওকত আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন, বাকি দুজনকে বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। সবারই অবস্থা গুরুতর বলে জানান তিনি।

হাসপাতালের কর্মচারীরা জানান, সকালে সপ্তম তলার ভবনটির ছাদে রাখা এসিতে কাজ করার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে একজন সাততলার ছাদ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে যায়।

