চবির সিনেটে ৫০৩ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন, গবেষণায় নির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই

দীর্ঘ তিন বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ৩৬তম সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিবেশনে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৫০৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকার প্রাক্কলিত রাজস্ব বাজেট এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ৪৮৯ কোটি ৯৯ লাখ টাকার সংশোধিত রাজস্ব বাজেট অনুমোদন করা হয়।
নতুন বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে। তবে গবেষণা খাতে নির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি।
শনিবার (৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টায় সিনেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব এবং দুপুর ২টায় দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, বাজেট ও উন্নয়ন কার্যক্রম অনুমোদন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে সিনেটররা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন, আবাসিক হলের সংখ্যা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য দেন।
অনুমোদিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে ২৯৩ কোটি ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মোট ৫০৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকার রাজস্ব বাজেটের প্রায় ৫৮ শতাংশই এ খাতে ব্যয় হবে।
এ ছাড়া পরিবহন ভাড়া বাবদ ২ কোটি ২৫ লাখ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা খাতে ৭৫ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
বাজেট নথি অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবলও বেড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মরত শিক্ষক ছিলেন ৯৭৭ জন। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এ সংখ্যা ১ হাজার ১৬ জনে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। একই সময়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১ হাজার ৮৯৮ থেকে বেড়ে ১ হাজার ৯৫৪ জন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। জনবল বৃদ্ধির প্রভাবও বাজেটে পড়েছে।
২০২৬-২৭ অর্থবছরের মূল বাজেটে গবেষণা খাতে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। তবে বাজেট বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, গবেষণা খাতের বরাদ্দ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
এর আগে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে গবেষণা খাতে ১২ কোটি ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। এবারের সিনেট অধিবেশনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও গবেষণার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন সিনেটররা।
চলতি অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) নির্মাণের লক্ষ্যে প্রায় ৫০ কোটি টাকার ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি আবাসিক হলের সংখ্যা ও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর দাবিও সিনেট অধিবেশনে উঠে আসে।
তবে পরবর্তী সমাবর্তন আয়োজন ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের জন্য এবারের বাজেটে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, যানবাহন, তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ কেনার জন্য মূলধন অনুদান খাতে ২৫ কোটি ৪৩ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে এ খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা ছিল ৬৮ কোটি ১০ লাখ টাকা। ফলে চাহিদার তুলনায় বরাদ্দে ঘাটতি রয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট রাজস্ব আয়ের বড় অংশ ইউজিসির অনুদান থেকে আসবে। পাশাপাশি নিজস্ব আয় থেকেও অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। বরাদ্দের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও অপচয় কমিয়ে বাজেট বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২৩ সালের ৩০ জুলাই। দীর্ঘ বিরতির পর শনিবার ৩৬তম সিনেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ অনুযায়ী বছরে অন্তত একবার সিনেট অধিবেশন আয়োজনের বিধান রয়েছে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ১২টি ক্যাটাগরিতে মোট ১০২টি সদস্যপদ রয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচটি পদ থাকলেও এসব পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবারের সিনেট অধিবেশনেও কোনো ছাত্র প্রতিনিধি অংশ নিতে পারেননি।
চাকসুর প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষক হিসেবে অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে অধিবেশন শুরুর আগেই চাকসু এক বিবৃতিতে অধিবেশন প্রত্যাখ্যানের কথা জানায়। বিবৃতিতে তারা অভিযোগ করে, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত শিক্ষকদের উপস্থিতি এবং জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভূমিকার অভিযোগ থাকা শিক্ষকদের নিয়ে আয়োজিত সিনেট অধিবেশনে তারা অংশ নেবে না।
সিনেট অধিবেশনে স্পিকার মনোনীত পাঁচ সংসদ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন চট্টগ্রাম-১৩ আসনের সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম, চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য এরশাদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম-৬ আসনের সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৯ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান এবং চট্টগ্রাম-১০ আসনের সংসদ সদস্য সাঈদ আল নোমান।
এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হলের প্রভোস্ট, প্রক্টরসহ সিনেট সদস্যরা অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহিবুল্লাহ শেখ জিসান পদত্যাগ করেছেন। আজ রোববার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাকসুর সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।৭ মিনিট আগে
ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলী ভাসমান পেয়ারার হাট পরিদর্শনের পর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও বাংলাদেশের পেয়ারা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে...১০ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে হেরিং বোন বন্ড (ইটের সলিং) সড়কের ইট তুলে কাদা-মাটি দিয়ে রাস্তা সংস্কারের অভিযোগ উঠেছে এওয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সচিব জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। সড়কের ইট তুলে নেওয়ায় বর্তমানে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয়রা...৩৭ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১৮ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আজ রোববার (৯ আগস্ট) সিলেট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় থেকে প্রকাশিত...১ ঘণ্টা আগে