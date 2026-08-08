প্রাণ গ্রুপে ২০০ জনের চাকরি, আবেদন ৩১ আগস্ট পর্যন্ত

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে ২০০ জনবল নিয়োগ দেবে।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২০০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/বিবিএ, বিএসসি/এমএসসি ডিগ্রি পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৬।
আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের জন্য এই লিংকে প্রবেশ করতে হবে।
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