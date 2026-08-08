Ajker Patrika
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প্রাণ গ্রুপে ২০০ জনের চাকরি, আবেদন ৩১ আগস্ট পর্যন্ত

চাকরি ডেস্ক 
প্রাণ গ্রুপে ২০০ জনের চাকরি, আবেদন ৩১ আগস্ট পর্যন্ত

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে ২০০ জনবল নিয়োগ দেবে।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট টেরিটরি সেলস ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ২০০

স্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগস্কয়ার গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, এইচএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/বিবিএ, বিএসসি/এমএসসি ডিগ্রি পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৬।

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের জন্য এই লিংকে প্রবেশ করতে হবে।

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