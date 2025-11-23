Ajker Patrika

মিরসরাইয়ে পোলট্রি খামারে আগুন

মিরসরাই (প্রতিনিধি) চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে লাগা আগুনে একটি পোলট্রি খামারের দুই হাজারের বেশি মুরগির বাচ্চা মারা গেছে।

আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার সাহেরখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ মঘাদিয়া গ্রামের আলাউদ্দিন পোলট্রি খামারে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ খামারের ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে লোকজন ছুটে আসেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় খামারের ভেতরের প্রায় ২ হাজার ৩০০টি মুরগির বাচ্চা পুড়ে মারা যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত পোলট্রি খামারমালিক আলাউদ্দিন জানান, প্রায় চার হাজার বর্গফুটের খামারটিতে ছয় দিন আগে ২ হাজার ৩০০ মুরগির বাচ্চা তুলেছিলেন। আজ দুপুরে হঠাৎ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে মুহূর্তের মধ্যে পুরো খামার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে খামারের সব মুরগির বাচ্চা ও কাঠামো মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

মিরসরাই ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তা আহমেদ হোসেন বলেন, ‘আগুন লাগার খবর আমরা কিছুটা দেরিতে পেয়েছি। দুর্গম পথ হওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেও সময় লেগেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।’

মিরসরাই উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জাকিরুল ফরিদ জানান, আলাউদ্দিন পোলট্রি খামারে আগুনে ২ হাজার ৩০০টি মুরগির বাচ্চা পুড়ে গেছে।

বিষয়:

খামারমিরসরাইআগুনচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ