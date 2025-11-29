সীতাকুণ্ডে পিকআপ ভ্যানচাপায় পথচারী নিহত

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বেপরোয়া গতির পিকআপ ভ্যানের চাপায় মো. খোরশেদ আলম (৪০) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছে। শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাড়বকুণ্ড বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পথচারী খোরশেদ গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার ওমর আলীর পুত্র।
প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, বিকেলে রাস্তা পারাপারের সময় বেপরোয়া গতিতে আসা চট্টগ্রাম মুখী ওই পিকআপ ভ্যানটি পথচারী খোরশেদকে চাপা দেয়। দুর্ঘটনার পর তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনা পরবর্তীকালে পিকআপ ভ্যানচালক মো. আতিকুল ইসলামকে (৩১) আটক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করে থানা প্রাঙ্গণে এনে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পাশাপাশি আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মামলার ভয় দেখিয়ে এক ড্রেজার মিস্ত্রির কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠেছে মোরসালিন শেখ (১৮) নামের এক তরুণের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় গণধোলাই খেয়েছেন নিজেকে ছাত্রদল নেতা পরিচয় দেওয়া ওই তরুণ। গতকাল শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে উপজেলার ডুমুরিয়া ইউনিয়নের পাকুরতিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
সেলিম তালুকদার নামের ওই ড্রেজার মিস্ত্রির দাবি, ঢাকায় থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলে ভয় দেখান মোরসালিন। বিষয়টি মীমাংসা করে দেবেন বলে তাঁর কাছ থেকে টাকা দাবি করেন তিনি। এ নিয়ে বাগ্বিতণ্ডার একপর্যায়ে স্থানীয়রা মোরসালিনকে গণধোলাই দিয়ে আটকে রাখেন। পরে মোরসালিনের পরিবারের লোকজন গ্রামবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নেন।
ড্রেজার মিস্ত্রি সেলিম তালুকদার বলেন, ‘১৫ বছর ধরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ড্রেজার মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করি। ৫ মাস পর গত বুধবার সিলেট থেকে আমার গ্রামের বাড়ি পাকুরতিয়ায় আসি। শুক্রবার রাতে আমার গ্রামের সাফায়েত শেখের ছেলে মোরসালিন শেখ আমাদের বাড়িতে এসে নিজেকে ছাত্রদল নেতা পরিচয় দেয়। কথার একপর্যায়ে মোরসালিন বলে, আমার বিরুদ্ধে নাকি ঢাকার কোতোয়ালি থানায় মামলা করা হবে, থানা থেকে মোরসালিনকে ফোন দিয়েছিল। তাই বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য তাকে ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। আমি কোনো দল করি না, আমার নামে কেন মামলা হবে বলে জানতে চাই আমি। এ নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা হলে আশপাশের প্রতিবেশীরা এসে জড়ো হন। তখন ৫০ হাজার টাকা দাবির কথা জানালে এলাকাবাসী মোরসালিনকে গণধোলাই দিয়ে আটক করে রাখেন। পরে মোরসালিনের পরিবারের লোকজন এলাকাবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ৫০ হাজার টাকা দাবির কথা অস্বীকার করে মোরসালিন বলেন, ‘সেলিম তালুকদারদের বাড়ির এক ব্যক্তি আমাকে জানায়, সেলিম মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। তাই তাকে আমি সতর্ক করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে কোনো টাকা দাবি করিনি। আমার বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা কথা রটাচ্ছে।’ মোরসালিন বলেন, ‘আমি ছাত্রদল করি। আমি দলের কোনো পদে নেই।’
এ বিষয়ে ডুমুরিয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের আহ্বায়ক লাবিব হাসান বলেন, মোরসালিন নামের যে ব্যক্তি টাকা চেয়ে ধরা পড়েছে, সে ছাত্রদলের ইউনিয়নের সদস্যও নয়। আর অতীতে মোরসালিন ছাত্রলীগ করত। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ছাত্রদলের কিছু মিছিল-সমাবেশে অংশ নিত মাত্র। যদি সে ছাত্রদল পরিচয় ব্যবহার করে চাঁদাবাজি করে থাকে তাহলে জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর বলেন, এ বিষয়ে থানায় কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর ডেমরায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ব্যানারে রাষ্ট্রবিরোধী ঝটিকা মিছিল করায় গ্রেপ্তার ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) বিকেলে এই আদেশ দেওয়া হয়।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডেমরা এলাকা থেকে হাসিবুল হাসান শান্ত (২৪) এবং সাইফুল ইসলাম শাওন (২৪) নামের দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁরা দুজনেই ডেমরার ওরিয়েন্টাল স্কুল রোড এলাকার বাসিন্দা ও ছাত্রলীগের কর্মী।
মামলার এজাহার ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৭ নভেম্বর সকালে ডেমরার বড়ভাঙ্গা এলাকায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ঢাকা-৫ আসনের সাবেক এমপি মশিউর রহমান মোল্লা সজলের ব্যানারে একটি ঝটিকা মিছিল বের করেন। পুলিশ গোপন সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে অংশগ্রহণকারীরা দ্রুত সরে পড়েন। পরে স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্যের ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়।
ঘটনার পর ১৮ নভেম্বর রাতে ডেমরা থানায় পুলিশ বাদী হয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রম ও জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগে মামলা করে।
ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘গ্রেপ্তার দুজন নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের সদস্য হিসেবে উগ্রবাদী সহযোগীদের নিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা।’
ওসি জানান, ঘটনায় জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. তানজিল আলমের ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা।
আজ শনিবার বিকেলে প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে অভিযোগ করেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে মো. তানজিল আলম বলেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে বরিশাল-৩ আসনে এনসিপি থেকে মনোনয়ন চাইছেন তিনি। এ জন্য তিনি মুলাদী ও বাবুগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করছেন। এ ছাড়া অনেক জায়গায় ব্যানার-ফেস্টুন লাগিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুলাদীর মীরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় বেশ কয়েকটি ব্যানার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সকালে বাবুগঞ্জে কমপক্ষে ১০টি ফেস্টুন গাছ থেকে নামিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।
কারও নাম উল্লেখ না করে তানজিল আলম বলেন, একটি দলের নেতা-কর্মী নিজেদের বড় রাজনৈতিক দল মনে করে এবং নিজেদের ক্ষমতার মসনদে কল্পনা করছেন। তারাই ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে কিংবা ফেলে দিয়ে এনসিপির প্রচার-প্রচারণায় বাধা সৃষ্টি করে থাকতে পারে।
সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী মো. রাকিব হাসান, মিনহাজ সরদার, তারেক হাওলাদার ও আজমির সরদার উপস্থিত ছিলেন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মোবাইল স্টোরি টেলিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের ও নিজেদের সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে নতুন দক্ষতা অর্জন করছেন উপকূলীয় অঞ্চলের তরুণেরা। এ লক্ষ্যে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় দুই দিনব্যাপী একটি বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশের জেন্ডার-রেসপন্সিভ কোস্টাল অ্যাডাপ্টেশন (জিসিএ) প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে গত ২৬-২৭ নভেম্বর আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে স্থানীয় ১৪ জন কিশোর-কিশোরী ও যুবক অংশ নেন। এই কর্মশালার মাধ্যমে তাঁরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নিজেদের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এবং সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার দক্ষতা অর্জন করেন।
উদ্বোধনী সেশনে ইউএনডিপি বাংলাদেশের হেড অব কমিউনিকেশন মো. আবদুল কাইয়্যুম বলেন, ‘এই কর্মশালার পর আমরা দ্বিতীয় ধাপে যেতে চাই, যেখানে তরুণদের তৈরি গল্পগুলো ইউএনডিপির পক্ষ থেকে নিয়মিত তদারকি করে ফলোআপে সহায়তা করা হবে। আমাদের এই কর্মশালা দীর্ঘ মেয়াদে উপকূলীয় তরুণ গল্পকারদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী ও দৃশ্যমান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
জিসিএ প্রকল্পের ন্যাশনাল প্রজেক্ট ম্যানেজার মো. আবদুল হান্নান বলেন, ‘সহজলভ্য ডিজিটাল টুল ব্যবহার করে উপকূলীয় মানুষের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো করা প্রয়োজন।’ তিনি মনে করেন, সঠিক দক্ষতা ও নির্দেশনা পেলে তরুণেরা কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোজন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. আবদুল কাবিল খান ‘টেকনিক্যাল স্কিলস—মোবাইল ভিডিওগ্রাফি অ্যান্ড ফটোগ্রাফি’ নামে একটি সেশন পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, মোবাইল স্টোরি টেলিং তরুণদের তাঁদের চারপাশের বাস্তবতা সরাসরি ধারণ করতে সহায়তা করেন। শুধু একটি মোবাইল ফোন দিয়েই তাঁরা পানি, জেন্ডার ও স্থিতিস্থাপকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জীবন্তভাবে তুলে ধরতে পারেন।
দুই দিনের এই প্রশিক্ষণের পরও অংশগ্রহণকারীদের জন্য মেন্টরশিপ সহায়তা অব্যাহত থাকবে। তাঁদের গল্পগুলো উন্নত করা, কমিউনিটিতে স্ক্রিনিং আয়োজন করা, স্থানীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির সুযোগ তৈরি করা এবং এমন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে সহায়তা করা হবে, যেন তাঁদের গল্পগুলো নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছাতে পারেন।
