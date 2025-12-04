Ajker Patrika
রাজনীতি

লন্ডনে চিকিৎসা যাত্রায় খালেদা জিয়ার সফরসঙ্গী ১৪ জন, তালিকায় ছয় চিকিৎসক ও দুই এসএসএফ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি
খালেদা জিয়া। ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) মধ্যরাতের পরে অথবা কালকে সকালের ভেতরে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

আজ বেলা তিনটার আগে এভারকেয়ার হাসপাতালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাহিদ হোসেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়া হবে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। ইতিমধ্যে তাঁর জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। লন্ডনগামী মেডিকেল ও সহায়ক দলের আনুষ্ঠানিক যাত্রাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান বাংলাদেশে পৌঁছালে এই তালিকায় সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খালেদা জিয়ার ১৪ জন সফরসঙ্গী হলেন—

পুত্রবধূ সৈয়দা শামিলা রহমান, ডা. জাহিদ হোসেন, ডা. এনামুল হক চৌধুরী (চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা), ডা. ফখরুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, ডা. সাহাবুদ্দিন তালুকদার, ডা. নুরুদ্দিন আহমেদ, ডা. মোহাম্মদ জাফর ইকবাল, ডা. মোহাম্মদ আল মামুন, হাসান শাহরিয়ার ইকবাল (এসএসএফ), সৈয়দ সামিন মাহফুজ (এসএসএফ), আব্দুল হাই মল্লিক (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সহকারী), মাসুদের রহমান (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি), ইজতেমা বেগম (গৃহকর্মী), রুপা শিকদার (গৃহকর্মী)।

দীর্ঘদিন ধরে খালেদা জিয়া আর্থরাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন। গত ২৩ নভেম্বর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সেখানেই ১২ দিন ধরে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এর আগে, চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। চিকিৎসার জন্য ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে দেশে ফেরেন তিনি।

লন্ডন বিএনপি চিকিৎসা খালেদা জিয়া
ঢাকার তিনটিসহ আরও ২৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা বাকি থাকল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকার তিনটিসহ আরও ২৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা বাকি থাকল

প্রথম দফায় ২৩৬, পরের দফায় ৩৬ মিলে এ পর্যন্ত মোট ২৭২টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। মনোনয়নপ্রাপ্তদের মধ্যে দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিকেরা যেমন আছেন, তেমনি আছে নতুন মুখও।

ঢাকার ২০টি সংসদীয় আসনে বিএনপি এবার কাদের মনোনয়ন দেবে, তা নিয়ে সরব ছিল রাজনৈতিক অঙ্গন। গত ৩ নভেম্বর প্রথম দফায় রাজধানী শহরের ২০টি আসনের মধ্যে ১৩টিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল দলটি।

ঢাকা-৭ (লালবাগ, চকবাজার, বংশাল, আংশিক কামরাঙ্গীরচর ও আংশিক কোতোয়ালি), ঢাকা-৯ (সবুজবাগ, খিলগাঁও ও মুগদা), ঢাকা-১০ (ধানমন্ডি, নিউমার্কেট, কলাবাগান ও হাজারীবাগ), ঢাকা-১৩ (মোহাম্মদপুর, আদাবর, শেরেবাংলা নগর), ঢাকা-১৭ (ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও গুলশান-বনানী), ঢাকা-১৮ (বৃহত্তর উত্তরা ও বিমানবন্দর) এবং ঢাকা-২০ (ধামরাই উপজেলা)—এই সাতটি আসন ফাঁকা রেখেছিল বিএনপি।

আজ বৃহস্পতিবার এই সাতটির মধ্যে চারটিতে প্রার্থী ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বাকি থাকল আরও তিনটি আসন।

কানাঘুষা ছিল, সমঝোতার ভিত্তিতে ঢাকা-১০ আসন থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং ঢাকা-১৮ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেতে পারেন জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ।

তবে প্রার্থী তালিকায় এই দুটো আসনে তাঁদের কাউকেই আজ দেখা যায়নি। প্রথম দফায় ফাঁকা রাখা আসন দুটিতে শেখ রবিউল আলম ও মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনের নাম দেখা গেছে।

আজ ঢাকা-৭ আসন থেকে হামিদুর রহমান, ঢাকা-৯ আসন থেকে হাবিবুর রশিদ, ঢাকা-১০ আসন থেকে শেখ রবিউল আলম ও ঢাকা-১৮ আসন থেকে এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি।

প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি ঢাকা-১৩, ঢাকা-১৭ ও ঢাকা-২০ আসনে। এর মধ্যে ঢাকা-১৩ আসনে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ ও ঢাকা-১৭ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমান পার্থকে বিএনপি সমর্থন দিচ্ছে বলে দলের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

অবশিষ্ট আরও ২৫টি আসনে শরিক দলগুলোর প্রার্থীকে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে।

বিএনপি ঢাকা রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক দল
জোবাইদাকে ছাড়াই লন্ডনে যেতে পারেন খালেদা জিয়া, সঙ্গে থাকবেন আরেক পুত্রবধূ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ২৩
দুই পুত্রবধূ জোবাইদা রহমান ও শর্মিলা রহমানকে নিয়ে এ বছরের মে মাসে দেশে ফেরেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে বড় ছেলে তারেক রহমানসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁকে বিদায় জানান। ফাইল ছবি বিএনপি মিডিয়া সেল
দুই পুত্রবধূ জোবাইদা রহমান ও শর্মিলা রহমানকে নিয়ে এ বছরের মে মাসে দেশে ফেরেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে বড় ছেলে তারেক রহমানসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁকে বিদায় জানান। ফাইল ছবি বিএনপি মিডিয়া সেল

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জোবাইদা রহমানের আগামীকাল শুক্রবার ঢাকায় পৌঁছে শাশুড়ি খালেদা জিয়াকে নিয়ে ফের লন্ডনে যাওয়ার কথা। তবে জোবাইদা রহমানের দেশে ফিরতে কোনো কারণে দেরি হলে সে ক্ষেত্রে ছোট ছেলের স্ত্রী শর্মিলা রহমানকে নিয়েই লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেবেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

ব্যক্তিগত সহকারী থেকে শুরু করে কয়েকজন চিকিৎসকও থাকবেন তাঁর সঙ্গে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা জানিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দেশবাসীর অনিঃশেষ দোয়া, আন্তরিকতা ও কূটনীতিকদের সহযোগিতায় তাঁর শারীরিক অগ্রগতি হয়েছে। উন্নত ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ম্যাডামকে অতি শীঘ্র লন্ডনের হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই চিকিৎসা-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন ডা. জোবাইদা রহমান, যিনি লন্ডন থেকে সার্বিক সমন্বয় করে যাচ্ছেন।’

জোবাইদা রহমান আজ বৃহস্পতিবার দেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে আগামীকাল সকালে ঢাকা পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন জানিয়ে মাহদী আমিন লেখেন, ‘তিনি (জোবাইদা রহমান) সাথে থেকে দেশনেত্রীকে কাতারের অত্যাধুনিক এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে লন্ডন নিয়ে যেতে পারেন। তবে তার আগেই যদি ফ্লাইট ব্যবস্থা করা যায় কিংবা তাঁর আসা না হয়, সেই বিবেচনায় লন্ডনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রিচার্ড বিল ইতিমধ্যে ঢাকায় এসেছেন। ম্যাডামের পুত্রবধূ শর্মিলা রহমান, কয়েকজন চিকিৎসক ও কর্মকর্তাও এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সার্বক্ষণিক পাশে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।’

দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া।

গত ২৩ নভেম্বর শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে।

খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন আজ সংবাদমাধ্যমকে জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে আজ মধ্যরাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে যুক্তরাজ্যে নেওয়া হবে। কাতারের এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা ছাড়বেন তিনি।

খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিতে আজ ঢাকার উদ্দেশে জোবাইদা রহমান রওনা হবেন বলে বিএনপির উচ্চপর্যায়ের একাধিক সূত্র বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিল। দেশে পৌঁছানোর পর তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিয়ে ফের লন্ডনে যাত্রা করবেন বলেও সূত্রগুলোর বরাতে জানায় সংবাদমাধ্যমটি।

লন্ডন বিএনপি তারেক রহমান খালেদা জিয়া
আরও ৩৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা, আলোচিত যাঁরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৯
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ছবি: সংগৃহীত
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আরও ৩৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।

দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ৩৬ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।

আসনগুলো হচ্ছে ঠাকুরগাঁও-২, দিনাজপুর-৫, নওগাঁ-৫, নাটোর-৩, সিরাজগঞ্জ-১, যশোর-৫, নড়াইল-২, খুলনা-১, পটুয়াখালী-২, বরিশাল-৩, ঝালকাঠি-১, টাঙ্গাইল-৫, ময়মনসিংহ-৪, কিশোরগঞ্জ-১, কিশোরগঞ্জ-৫, মানিকগঞ্জ-১, মুন্সিগঞ্জ-৩, ঢাকা-৭, ঢাকা-৯, ঢাকা-১০, ঢাকা-১৮, গাজীপুর-১, রাজবাড়ী-২, ফরিদপুর-১, মাদারীপুর-১, মাদারীপুর-২, সুনামগঞ্জ-২, সুনামগঞ্জ-৪, সিলেট-৪, হবিগঞ্জ-১, কুমিল্লা-২, চট্টগ্রাম-৩, চট্টগ্রাম-৬, চট্টগ্রাম-৯, চট্টগ্রাম-১৫ ও কক্সবাজার-২।

এর আগে গত ৩ নভেম্বর ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিএনপি।

আজ দ্বিতীয় দফায় দলটি যাঁদের মনোনয়ন দিয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ছেলে রেজা কিবরিয়া। হবিগঞ্জ-১ আসনে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

গাজীপুর-১ আসনে কালিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়র মো. মজিবুর রহমান মনোনয়ন পেয়েছেন। চট্টগ্রাম-৬ আসনে (রাউজান উপজেলা) লড়ছেন সাবেক সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী। তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ফাঁসি হওয়া বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ভাই।

ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) সাবেক মহাসচিব আব্দুস সালামকে ঠাকুরগাঁও-২ আসনে মনোনয়ন দিয়েছে বিএনপি।

দলটির হয়ে ঢাকা-১৮ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। এ লক্ষ্যে গত নভেম্বরে বিএনপিতে যোগও দেন তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে না দিয়ে মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

গুলশান বিএনপি নির্বাচন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবাদ সম্মেলন
আমজনতার দলকে নিবন্ধন দিতে নীতিগত সম্মতি ইসির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৩
নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন ‘আমজনতার দল’কে নিবন্ধন দিতে নীতিগত সম্মতি জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে ‘জনতার দল’ নামের আরও একটি দল।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনে আয়োজিত এক কর্মশালায় এ কথা জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

এ সময় তফসিলের বিষ‌য়ে আলোচনা করার জন্য ১০ কিংবা ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবু‌দ্দি‌নের সাক্ষাৎ চেয়ে নির্বাচন কমিশন চিঠি দিয়েছে বলেও জানান তিনি।

নতুন দলের নিবন্ধন বিষয়ে আখতার আহমেদ বলেন, গতকাল বুধবার দুটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়ে বাড়তি তথ্য অনুসন্ধানে নীতিগত সম্মতি হয়েছে। একটি বাংলাদেশ জনতার দল; অন্যটি আমজনতার দল। এই দুটি দল নিয়ে আগামীকাল শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে পত্রিকায়—কোনো আপত্তি আছে কি না জানতে।

এদিকে, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে ইসির সিনিয়র সচিব জানান, রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের লক্ষ্যে ইসির কাছে আবেদন করেছে নতুন রাজনৈতিক দল ‘আমজনতার দল’। দলটির সভাপতি কর্নেল মিয়া মশিউজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক মো. তারেক রহমান ইসিতে আনুষ্ঠানিকভাবে দরখাস্ত জমা দেন। দলের পক্ষ থেকে ‘প্রজাপতি’ প্রতীক চাওয়া হয়েছে।

ইসি সচিব আরও জানান, দলটির নিবন্ধন নিয়ে কারও আপত্তি থাকলে তা প্রয়োজনীয় দলিলসহ আগামী ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে জমা দিতে হবে।

নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘ইসির কাছে আমি প্রজাপতি প্রতীক চেয়েছি। কমিশন থেকে জানানো হয়েছে, আমাকে (দল) নিবন্ধন দেওয়া হবে।’

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বেশ কয়েকটি নতুন দল নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছিল। তবে প্রাথমিক যাচাই-বাছাই ও মাঠের তথ্যের ভিত্তিতে ইসি মাত্র কয়েকটি দলকে নিবন্ধনের জন্য চূড়ান্ত করে। এই তালিকায় আমজনতার দল ও জনতার দলের নাম ছিল না।

এদিকে, নিবন্ধন না পাওয়ায় আমজনতার দলের পক্ষে তারেক রহমান নির্বাচন ভবনসংলগ্ন এলাকায় আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। অনশন চলাকালে একপর্যায়ে তারেক রহমানকে অনশন ভেঙে আপিলের পরামর্শ দেয় ইসি।

ইসি নিবন্ধন নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
