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চট্টগ্রাম

৩ শিক্ষার্থীর মৃত্যু: সেচা হচ্ছে চুয়েটের সেই পুকুর, অন্যগুলোতে নামা নিষেধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ৫৭
৩ শিক্ষার্থীর মৃত্যু: সেচা হচ্ছে চুয়েটের সেই পুকুর, অন্যগুলোতে নামা নিষেধ
এই পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তিন শিক্ষার্থীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে তিন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) ক্যাম্পাসের কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল-সংলগ্ন পুকুরটি সেচে ফেলা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার রাত ১২টা নাগাদ পুকুরটি পানিশূন্য করা যাবে।

চুয়েট প্রশাসন একই সঙ্গে ক্যাম্পাসের সব পুকুর অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পুকুরে নামা, সাঁতার কাটা বা যেকোনো ধরনের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে জানান চুয়েটের গণসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাশেদ পারভেজ।

আজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনার কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এ নির্দেশ অমান্য করে কেউ পুকুরে নামলে বা প্রবেশ করলে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিরোধী আচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এ ক্ষেত্রে অপরাধী চিহ্নিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়েট থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত ২৮ জুলাই চুয়েটের কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল-সংলগ্ন পুকুরে গোসল করতে নেমে তলিয়ে যান যন্ত্রকৌশল বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অর্ণব সাহা।

এরপর গতকাল বুধবার একই পুকুরে নেমে প্রাণ হারান আরও দুই শিক্ষার্থী। তারা হলেন কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল বিভাগের অর্ণব দত্ত এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের শান্ত দেব। দুজনেই ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সদ্য ভর্তি হয়েছিলেন।

মোহাম্মদ রাশেদ পারভেজ জানান, তিন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনার পর ওই পুকুরটিই সেচে ফেলা হচ্ছে।

টানা দুটি মর্মান্তিক ঘটনায় পুরো ক্যাম্পাসে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ক্যাম্পাসে সব শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে কঠোর হওয়ার পাশাপাশি সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছে চুয়েট প্রশাসন।

বিষয়:

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